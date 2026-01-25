Cote d'Ivoire: Remaniement ministériel - Adjoumani rend hommage à Ouattara et renouvelle son engagement au RHDP

Au lendemain du remaniement ministériel intervenu le vendredi 23 janvier 2026, le ministre d'État Kobénan Kouassi Adjoumani a adressé un message empreint de reconnaissance et de loyauté au Président de la République, Alassane Ouattara.

Dans cette adresse solennelle, l'homme politique a tenu à remercier le Chef de l'État pour la confiance renouvelée dont il a bénéficié au fil des années, à travers sa présence dans plusieurs gouvernements successifs.

Saisissant l'occasion de la formation de la nouvelle équipe gouvernementale, le ministre d'État a exprimé sa « profonde reconnaissance » pour l'honneur qui lui a été fait de travailler aux côtés du Président Ouattara. Il a souligné combien cette proximité lui a permis d'apprendre et de s'enrichir au contact d'un dirigeant qu'il qualifie « d'homme d'État exceptionnel et charismatique ».

Dans son message, Kobénan Kouassi Adjoumani a dit sa fierté d'avoir servi sous l'autorité du Chef de l'État, rappelant l'« immense bonheur » éprouvé tout au long de cette collaboration. Il a également formulé des voeux de plein succès à la nouvelle équipe gouvernementale, tout en invoquant la bénédiction divine pour accompagner le Président dans la poursuite de sa vision pour « une Grande Côte d'Ivoire ».

Au-delà des remerciements, le ministre d'État a tenu à réaffirmer son engagement politique. Il a assuré le Président de sa « entière disponibilité » à continuer d'oeuvrer à ses côtés pour le triomphe du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), le parti au pouvoir.

Cette adresse, marquée par un ton de fidélité et de dévouement, intervient dans un contexte de réajustement de l'équipe gouvernementale, signe d'une nouvelle étape dans la conduite de l'action publique. Elle traduit la volonté de Kobénan Kouassi Adjoumani de rester un acteur engagé au service du Chef de l'État et du projet politique porté par le RHDP, au bénéfice du développement et de la stabilité de la Côte d'Ivoire.