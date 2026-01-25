Afrique: Le patron de la ZLECAf appelle l'Afrique à consolider son marché intérieur face aux turbulences du commerce mondial

Addis-Abeba — Dans un contexte marqué par la fragmentation du commerce international et la désorganisation des chaînes d'approvisionnement, l'Afrique doit impérativement renforcer son intégration économique et bâtir un marché continental solide, a affirmé Wamkele Mene, directeur général de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

S'exprimant lors du petit-déjeuner des Amis de la ZLECAf, organisé en marge du Forum économique mondial (FEM), M. Mene a insisté sur l'urgence d'accélérer l'intégration régionale, de mobiliser les capitaux domestiques et d'adopter une approche plus cohérente et stratégique dans les négociations avec les partenaires extérieurs.

Il a souligné que la fragmentation persistante des marchés africains, héritée de plusieurs décennies, a considérablement limité le potentiel économique du continent, en dépit de son envergure démographique et de l'abondance de ses ressources.

Selon lui, l'utilisation de 42 monnaies différentes, la faiblesse de l'industrialisation et la contribution de moins de 3 % de l'Afrique au commerce mondial illustrent ces contraintes structurelles.

À cela s'ajoutent des besoins annuels de financement des infrastructures estimés à 150 milliards de dollars par la Banque africaine de développement (BAD), ainsi que des coûts élevés liés au transport, à la logistique et au financement du commerce.

Mene a également relevé les difficultés persistantes de circulation des personnes à travers les frontières africaines, y compris au sein de blocs régionaux tels que la CEDEAO ou la Communauté d'Afrique de l'Est.

« Une telle situation n'est pas soutenable », a-t-il déclaré, rappelant que le continent compte 1,4 milliard d'habitants et un produit intérieur brut cumulé d'environ 3 400 milliards de dollars, incluant la consommation et l'investissement.

Face à ces défis, les dirigeants africains ont lancé la ZLECAf, désormais ratifiée par 50 États, traduisant une volonté politique affirmée de lever les obstacles au commerce et à l'investissement intra-africains, a-t-il indiqué, tout en précisant que ces investissements ne représentent actuellement que 4 % du PIB du continent.

Le directeur général a annoncé que les négociations mandatées par les chefs d'État sont désormais achevées, marquant le passage à une phase de mise en oeuvre axée sur la réduction des coûts d'infrastructure, de logistique et de financement, en particulier au bénéfice des jeunes et des petites et moyennes entreprises.

Il a estimé que cette dynamique intervient dans un contexte mondial qu'il a qualifié d'« offensive sans précédent » contre le système commercial multilatéral, caractérisé par le rétrécissement des marchés et les ruptures des chaînes d'approvisionnement.

« Nous traversons un moment décisif : les marchés mondiaux se contractent, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées... l'Afrique doit construire son propre marché intérieur », a-t-il déclaré, reconnaissant que le processus d'intégration pourrait s'étendre sur une décennie, voire davantage.

À long terme, a-t-il ajouté, la jeunesse et la croissance de la population active africaine feront de l'intégration des marchés un levier indispensable pour la création d'emplois et l'inclusion économique.

Abordant la question des flux de capitaux, Mene a rappelé que si la ZLECAf facilite le commerce des biens et des services, elle ne régit pas directement les mouvements de capitaux.

Malgré les engagements pris par les États parties, les réglementations nationales, les contrôles des changes et les exigences des banques centrales continuent de freiner les investissements transfrontaliers.

Il a plaidé pour un dialogue renforcé avec les banques centrales africaines afin d'aligner les cadres financiers sur les ambitions commerciales du continent.

Le directeur général a également mis en lumière l'existence de près de 800 milliards de dollars de capitaux domestiques peu liquides détenus par les fonds de pension, les fonds souverains et d'autres institutions africaines, estimant que la diminution de l'aide publique au développement devrait encourager une collaboration accrue entre les gouvernements et le secteur privé pour mobiliser ces ressources.

Il a souligné le rôle potentiel des banques multilatérales de développement et des institutions de financement du développement, qui disposent de mécanismes tels que les garanties et l'assurance contre les risques politiques pour attirer les capitaux privés et soutenir l'industrialisation du continent.

Concernant les minéraux critiques, Mene a indiqué que bien que l'Union africaine ait élaboré une stratégie continentale, sa mise en oeuvre demeure limitée, les États continuant à négocier individuellement avec leurs partenaires étrangers.

Il a estimé que la diversité des ressources minières africaines exige des stratégies d'investissement différenciées, tout en appelant à l'adoption de principes communs dans les négociations avec les pays tiers.

« Nous n'y sommes pas encore », a-t-il reconnu, exprimant toutefois l'espoir que les évolutions du contexte mondial accélèrent une action collective et coordonnée.

Enfin, Mene a exprimé ses préoccupations quant à l'approche fragmentée de l'Afrique dans les négociations commerciales internationales, rappelant que l'Union africaine ne dispose pas, à ce stade, de l'autorité juridique nécessaire pour négocier des accords commerciaux en tant que bloc unique, contrairement à l'Union européenne.

Il a cité les négociations bilatérales engagées par certains pays africains avec les États-Unis comme un exemple affaiblissant la position collective du continent.

« Cela ne sert pas les intérêts de l'Afrique », a-t-il conclu. « Nous devons négocier ensemble, mais en l'état actuel, nous ne disposons pas encore de l'autorité légale requise. »