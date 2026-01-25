Ethiopie: Le vice-Premier ministre Temesgen met en avant le charme naturel et l'accueil chaleureux de Bahir Dar

Addis-Abeba — À son arrivée à Bahir Dar pour prendre part à des échanges de haut niveau consacrés à la justice et à la paix, le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a loué l'exceptionnelle beauté naturelle et la quiétude de cette ville riveraine.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il a exprimé son admiration pour l'identité singulière de Bahir Dar ainsi que sa reconnaissance pour l'accueil qui lui a été réservé. Il a notamment souligné :

« Nous sommes arrivés à Bahir Dar, une cité où la grandeur de l'eau se manifeste à travers le lac Tana, où la verdure s'exprime dans l'élégance de ses palmiers, où la propreté embellit le paysage et où une brise rafraîchissante façonne l'atmosphère. »

Le vice-Premier ministre a également remercié les autorités locales pour l'accueil chaleureux reçu à l'aéroport international de Bahir Dar, récemment modernisé.

Temesgen Tiruneh séjourne dans la ville à l'occasion de la Conférence internationale sur l'état de droit et les mécanismes alternatifs de règlement des différends, axée sur la promotion d'une paix et d'un développement durables. L'événement est organisé conjointement par la Cour suprême régionale de l'Amhara et l'Université de Bahir Dar.

La conférence met en lumière le rôle fondamental de la complémentarité entre les systèmes judiciaires formels et les mécanismes alternatifs de résolution des conflits.

Au programme figurent notamment des tables rondes de haut niveau et des débats académiques portant sur la contribution des mécanismes alternatifs de règlement des différends (MARD) au renforcement de l'État de droit et à la consolidation d'une stabilité régionale durable.

Des juristes de renom, des universitaires et des responsables politiques y examinent l'intégration des cadres juridiques coutumiers et modernes, en lien avec les objectifs de développement socio-économique de l'Éthiopie.