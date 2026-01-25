Ile Maurice: Jury d'exception et un mois pour plonger dans le thème

Le Samudra Art Prize confirme son rôle clé dans le paysage culturel en dévoilant le jury «Open» de son édition 2026 et en lançant le compte à rebours pour les inscriptions.

Le Samudra Art Prize 2026 s'annonce comme un temps fort incontournable de la scène artistique locale. À un mois de la clôture des inscriptions pour les catégories Open et Hors-Concours, le prix révèle la composition de son nouveau jury Open, qui réunit trois figures majeures de l'art et de la culture : Kim Yip Tong, Julian Ratinon et Krishna Luchoomun. Un trio aux parcours complémentaires, appelé à distinguer des oeuvres engagées, exigeantes et profondément ancrées dans les enjeux contemporains.

Artiste pluridisciplinaire reconnue sur la scène internationale, Kim Yip Tong développe une pratique à la croisée de l'art, de l'écologie et des identités postcoloniales. Installations interactives, films d'animation, art textile ou encore peinture composent son oeuvre, qui interroge notre manière d'habiter le monde vivant. Diplômée du Royal College of Art, elle apporte au jury une sensibilité résolument contemporaine, nourrie par des collaborations transdisciplinaires et une forte réflexion environnementale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À ses côtés, Julian Ratinon, curateur de la National Art Gallery of Mauritius, est reconnu pour son travail autour des récits pluriels, de la culture visuelle et de l'art insulaire. Son expérience internationale - de la Biennale de Venise à VideoBrasil, en passant par l'Afrique du Sud et les Seychelles - fait de lui un acteur clé du dialogue entre création locale et scène mondiale. Sa pratique de curateur s'attache à donner du sens aux oeuvres en les inscrivant dans des contextes sociaux et culturels larges.

Le jury est complété par Krishna Luchoomun, artiste et universitaire, titulaire d'un Master en beaux-arts de l'ex-URSS et figure respectée de l'enseignement artistique. Son expertise institutionnelle et pédagogique, forgée au sein de nombreuses structures éducatives, garantit un regard rigoureux sur la technique, la démarche et la transmission artistique.

Ce jury aura la responsabilité de départager les oeuvres dans de nombreuses catégories, dont Best Work, Impact Prize, Excellence in Technique, peinture, photographie, art numérique, sculpture ou encore l'artisanat contemporain. Toutes devront répondre au thème imposé de cette troisième édition, soit Water ! L'eau dans tous ses états, à Maurice et dans ses îles. Beauté, fragilité, urgence écologique et mémoire collective sont au coeur de cette thématique, pensée comme un espace de réflexion autant que de création.

Ouvert aux artistes locaux ou à ceux résidant à Maurice, le Samudra Art Prize poursuit une double mission : célébrer l'art et sensibiliser aux grands enjeux sociaux et environnementaux. L'exposition finale, prévue du 5 juin au 5 juillet au Caudan Arts Centre, réunira artistes émergents et confirmés dans un dialogue fécond, fidèle à l'esprit inclusif du prix.

Les artistes ont jusqu'au 19 février pour soumettre leurs oeuvres dans les catégories Open et Hors-Concours, et jusqu'au 26 mars pour les Young Artists. Une session d'aide à l'inscription est également prévue le 7 février, sur réservation, de 9 à 11 heures au Caudan Arts Centre afin d'accompagner candidats, enseignants et parents.Plus qu'un concours, le Samudra Art Prize s'affirme, édition après édition, comme un véritable moteur de l'écosystème culturel.