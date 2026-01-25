Ethiopie: Le premier ministre Abiy appelle à l'unité nationale pour renforcer la résilience et protéger la souveraineté de l'Éthiopie.

Addis-Abeba — Abiy Ahmed a appelé à un renforcement de l'unité nationale en vue de protéger la résilience et la souveraineté de l'Éthiopie.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a assimilé l'Éthiopie à une mère protectrice qui ne renonce jamais à ses enfants, quelles que soient les épreuves.

Cette déclaration intervient à l'occasion de la célébration du 90e anniversaire de la Force aérienne éthiopienne (EAF), reconnue comme « l'aigle des cieux » et pilier essentiel de la paix régionale.

La cérémonie officielle s'est tenue en présence du Premier ministre, en sa qualité de commandant en chef des Forces de défense nationale éthiopiennes.

Le Premier ministre a souligné que, à l'image d'une mère qui demeure constante tant dans l'abondance que dans l'adversité, l'Éthiopie reste une patrie unique et irremplaçable pour l'ensemble de ses citoyens.

« Qu'elle traverse des périodes de prospérité ou d'épreuve, une mère n'abandonne jamais ses enfants », a écrit le Premier ministre Abiy Ahmed.

« Conscients qu'il s'agit d'une mère irremplaçable, nous sommes tous appelés, dans l'unité, à affirmer la résilience et la souveraineté de l'Éthiopie, à l'image des héros d'hier. »

À travers ce message, le Premier ministre a mis en exergue la responsabilité collective, la cohésion nationale et l'engagement commun nécessaires à la préservation de l'indépendance et de la force durable de la nation.