Ethiopie: L'Armée de l'Air éthiopienne déterminée à demeurer une référence continentale en matière d'excellence aérienne.

24 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Armée de l'Air éthiopienne (EAF), l'une des plus anciennes forces aériennes du continent africain, continuera de servir de modèle d'excellence aérienne, a affirmé le commandant de l'EAF, le lieutenant-général Yilma Merdasa.

Selon lui, l'EAF s'est imposée au fil des décennies comme un symbole fort de fierté nationale, de progrès technologique et de stabilité régionale, jouant un rôle clé dans la préservation de la paix et de la souveraineté de l'Éthiopie.

Les propos du commandant ont été tenus à l'occasion des célébrations du 90e anniversaire de la fondation de l'Armée de l'Air éthiopienne, un événement de grande envergure organisé en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, du commandant en chef des Forces de défense nationales et de nombreuses personnalités civiles et militaires.

S'exprimant lors de la cérémonie officielle, le lieutenant-général Yilma Merdasa a souligné que, depuis neuf décennies, l'Armée de l'Air constitue un pilier essentiel de la défense nationale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Dans les airs, nous protégeons notre souveraineté, soutenons les missions de maintien de la paix et répondons efficacement aux défis nationaux », a-t-il déclaré, réaffirmant la volonté de l'EAF de rester une référence en matière de performance et de professionnalisme aérien en Afrique.

Les festivités ont été marquées par le Black Line Air Show, un spectacle aérien impressionnant mettant en avant la précision opérationnelle, l'expertise technique et l'innovation aéronautique de l'Armée de l'Air.

Au-delà de la démonstration de capacités militaires, l'événement a également illustré le rôle moteur de l'EAF dans la croissance industrielle, le développement technologique et l'innovation dans le secteur aérospatial.

Les célébrations ont réuni des commandants de forces aériennes africaines, des chefs d'état-major, des représentants de compagnies aériennes internationales ainsi que de nombreux visiteurs venus du monde entier, renforçant ainsi la position de l'Éthiopie comme un centre majeur de coopération et de partenariats dans le domaine aérospatial.

Le lieutenant-général Yilma a également mis en avant l'importance stratégique des meetings aériens, les qualifiant d'outils puissants pour stimuler l'imagination nationale, inspirer la jeunesse, encourager l'innovation chez les étudiants et valoriser les capacités technologiques du pays.

Par ailleurs, l'exposition a permis de présenter des aéronefs illustrant non seulement des plateformes opérationnelles avancées, mais aussi des leviers de transformation industrielle, de formation conjointe, de développement des infrastructures et d'intégration de technologies aériennes de pointe.

Rendant hommage aux équipes impliquées, le commandant de l'EAF a salué le professionnalisme des planificateurs, pilotes, techniciens et équipes au sol, dont l'engagement permet de démontrer au monde entier l'excellence éthiopienne.

Les célébrations du 90e anniversaire ont ainsi réaffirmé la mission fondamentale de l'Armée de l'Air éthiopienne : honorer son héritage, renforcer ses capacités actuelles et contribuer activement à façonner l'avenir de l'Éthiopie et de la région.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.