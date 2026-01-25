Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 25 janvier 2026

revue de presse

La fille de Mandela peut vendre ses objets personnels (justice)

La fille aînée de Nelson Mandela, Makaziwe Mandela, a remporté une bataille judiciaire contre l’agence sud-africaine du patrimoine, ouvrant la voie à la vente et à l’exportation de 70 objets personnels ayant appartenu à l’ancien leader anti-apartheid.

La Cour suprême d’appel Sud-africaine a rejeté vendredi la tentative de la South African Heritage Resources Agency (SAHRA) de bloquer la vente des objets personnels du défunt président Mandela, estimant que l’agence avait appliqué une interprétation excessivement large de la National Heritage Resources Act.

La cour a jugé que, si Makaziwe Mandela et Christo Brand, ancien gardien de prison de Robben Island, avaient expliqué pourquoi ces objets ne constituaient pas des biens patrimoniaux, la SAHRA n’avait, pour sa part, pas réussi à justifier sa position. [Source Apanews]

Algérie : Le Sénat adopte la loi sur la colonisation selon la ligne Tebboune

Le Conseil de la Nation (Sénat algérien) a adopté, jeudi 22 janvier 2026, la loi criminalisant la colonisation française (1830-1962), tout en émettant des réserves significatives sur treize articles du texte initialement voté par l’Assemblée populaire nationale (APN) le 24 décembre 2025. Cette décision est liée à la volonté des sénateurs d’harmoniser le texte avec la doctrine présidentielle en matière de mémoire nationale.

Le texte, composé de 27 articles, qualifie la colonisation française de « crime d’État imprescriptible » et énumère une trentaine de crimes incluant les exécutions extrajudiciaires, les essais nucléaires français de 1960 à 1966, les déplacements forcés, l’utilisation d’armes chimiques, les tortures, les viols ou les pillages. [Source Afrik.com]

Tensions Sénégal–Maroc : Ousmane Sonko attendu à Rabat après les incidents de la finale de la CAN

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko se rend à Rabat dès ce lundi 26 janvier, alors que les tensions persistent entre supporters sénégalais et marocains après la finale houleuse de la CAN 2025.

Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko effectuera une visite officielle au Maroc à partir de ce lundi 26 janvier, a appris l’AFP de sources officielles. Ce déplacement intervient quelques jours après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations, remportée le 18 janvier par le Sénégal face au Maroc.

La visite s’inscrit dans le cadre de la Grande commission mixte Sénégal–Maroc, prévue lundi et mardi, selon le ministère sénégalais des Affaires étrangères. [Source Africa Radio]

« L’Afrique n’est pas comme je le pensais » : la tournée frénétique de l’influenceur américain IShowSpeed

En tournée sur le continent africain, le youtubeur et streameur suscite un engouement massif. Ses vidéos en direct, suivies par des millions de jeunes internautes, contribuent à bousculer les représentations de l’Afrique, tout en alimentant débats et critiques.

Depuis plusieurs semaines, un homme électrise l’Afrique. Le youtubeur et streameur américain IShowSpeed est en tournée sur le continent. Au total, il aura visité vingt pays en un mois, créant l’événement partout où il passait. Avec une ambition : « Montrer au monde ce qu’est l’Afrique. » [Source Le Monde Afrique]

Les États-Unis quittent officiellement l’OMS : de lourdes conséquences pour la santé mondiale

Les États-Unis ont quitté officiellement l'Organisation mondiale de la santé (OMS), jeudi 22 janvier. Le président Donald Trump avait signé un décret en ce sens dès son entrée en fonction à la Maison-Blanche. Après un an de préavis légal, c'est donc chose faite.

C’est un coup de plus porté à la solidarité internationale, par l'administration Trump, et un sérieux problème financier pour l'OMS.

Les États-Unis étaient, de loin, le principal donateur de l'organisation onusienne et les conséquences seront lourdes pour la santé des Africains, a prévenu la branche Afrique de l'OMS, vendredi 23 janvier, lors d'une conférence de presse. [Source RFI]

Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara fixe le cap du nouveau gouvernement

En Côte d’Ivoire, le président Alassane Ouattara, a présidé ce samedi 24 janvier 2026 le premier Conseil des ministres du gouvernement issu de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025 et des législatives du 27 décembre 2025, au Palais de la Présidence.

Dans son allocution d’ouverture, il a exprimé son « réel plaisir » de retrouver l’équipe gouvernementale et a adressé ses « sincères félicitations » aux ministres, soulignant que leur nomination reconnaît « leurs parcours professionnels » et les appelle à « contribuer activement à la transformation de la Côte d’Ivoire ».

En effet, le Chef de l’État a assuré n’avoir « aucun doute » sur la capacité du gouvernement à relever les défis du pays, souhaitant « plein succès » à chacun dans ses fonctions et adressant un accueil particulier aux nouveaux entrants. Il a également rendu hommage aux ministres sortants pour leur contribution et annoncé qu’ils seront « appelés à d’autres fonctions » dès lundi. [Source Beninwebtv]

Congo Brazzaville - Économie forestière : De meilleures performances attendues en 2026

La ministre de l’Économie forestière, Rosalie Matondo, a fixé les grandes orientations du secteur pour l’année 2026, le 22 janvier à Brazzaville, lors d’une rencontre avec ses collaborateurs. Au cœur de cette feuille de route figurent la digitalisation, l’efficacité dans le recouvrement des recettes forestières et la lutte contre le laxisme administratif.

S’exprimant devant les cadres et responsables de son département ministériel, Rosalie Matondo a rappelé les instructions du président de la République visant à garantir, sécuriser et accroître les ressources de l’État. Parmi les leviers identifiés figurent la digitalisation des procédures de recouvrement et, surtout, la maximisation des recettes forestières prévues dans la loi de finances 2026.

Dans cette optique, la ministre a invité ses collaborateurs à davantage d’engagement, de rigueur et de professionnalisme. « L’année 2026 exige cohésion, détermination et abnégation », a-t-elle insisté. [Source Les Dépêches de Brazzaville]

Éthiopie : Une découverte majeure révèle un homininé vieux de 2,6 millions d’années

Une découverte paléoanthropologique majeure en Éthiopie vient de bouleverser les connaissances sur les premiers parents de l’humanité. Des chercheurs de l’Université de Chicago ont annoncé avoir mis au jour, dans la région de l’Afar, des restes fossiles d’un homininé datant de 2,6 millions d’années. Ce fossile est identifié comme appartenant au genre Paranthropus.

Cette découverte revêt une importance capitale car il s’agit du premier spécimen de Paranthropus jamais découvert en Éthiopie. Selon le paléoanthropologue Zeresenay Alemseged, qui dirige les recherches, ce fossile figure également parmi les plus anciens restes de ce genre retrouvés sur le continent africain. Les données géologiques situent solidement ce fossile dans une période clé, entre 2,9 et 2,5 millions d’années, marquée par d’importants bouleversements climatiques et environnementaux en Afrique de l’Est. [Source Africapresse]

Religion : Le pape Léon XIV attendu en Guinée équatoriale

La première tournée africaine du pape Léon XIV se précise. Après des étapes annoncées au Cameroun et en Angola, la Guinée équatoriale a confirmé que le souverain pontife effectuera également une escale à Malabo dans les prochains mois. Une information relayée par l’Agence France-Presse (AFP), citant les autorités équato-guinéennes, même si aucune date officielle n’a encore été communiquée.

Selon l’AFP, « la visite du pape Léon XIV en République de Guinée équatoriale a été confirmée », faisant de ce déplacement un événement majeur pour un pays qui n’a accueilli qu’une seule fois un chef de l’Église catholique. Le dernier en date demeure Jean-Paul II, en février 1982. Plus de quarante ans après, cette annonce ravive une forte attente au sein d’une population majoritairement chrétienne. [Source GabonMediaTime]

L’AFD mise sur l’eau, l’énergie et les PME au Togo

L’Agence française de développement (AFD) a investi plus de 450 millions d’euros au Togo, dont 80 millions sous forme de dons. Ces financements ont été mobilisés à travers 18 projets répartis sur l’ensemble du pays.

Ce portefeuille est principalement constitué de prêts annuels d’environ 40 millions d’euros. Ils servent à financer des projets jugés prioritaires par le gouvernement togolais, notamment dans les secteurs de l’eau et de l’assainissement, de l’agriculture et de l’énergie. L’objectif est de renforcer l’accès des populations aux services publics essentiels.

Selon Benjamin Neumann, directeur de l’AFD au Togo, un nouveau domaine d’intervention a récemment été ajouté : l’appui aux très petites et moyennes entreprises (TPME). [Source Togonews]