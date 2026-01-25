Cote d'Ivoire: Justice - Le procès de Jean-François Kouassi fixé au 26 janvier 2026

24 Janvier 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Didier Assoumou

Le Cabinet de Jean-François Kouassi a informé l'opinion publique, à travers un communiqué officiel, ce vendredi 23 janvier 2026, de la tenue prochaine du procès de son client fixé au 26 janvier prochain au Tribunal d'Abidjan -Plateau. Ce, conformément au calendrier établi par les autorités judiciaires compétentes.

Pour rappel, Jean-François Kouassi a été auditionné le lundi 12 janvier 2026 dans le cadre de la procédure en cours. À l'issue de cette audition, il a été placé sous mandat de dépôt, dans l'attente de la tenue de son procès. À ce stade de la procédure judiciaire, le Président Jean-François Kouassi est poursuivi pour trouble à l'ordre public, diffamation, divulgation de fausses informations sur les réseaux sociaux et dénonciation calomnieuse.

Ces faits présumés font l'objet d'une instruction conduite par les autorités judiciaires compétentes, dans le strict respect des règles en vigueur. Dans son communiqué, le Cabinet de Jean-François Kouassi a réaffirmé son attachement constant au respect des institutions de la République, tout en rappelant le principe fondamental de la présomption d'innocence, considéré comme un pilier essentiel de tout État de droit.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, le Cabinet a exprimé sa sincère reconnaissance à l'ensemble des personnes, organisations et sympathisants qui, à travers divers messages de soutien et de solidarité, accompagnent le mis en cause.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.