Cote d'Ivoire: Justice - Le procès de Jean-François Kouassi fixé au 26 janvier 2026

Le Cabinet de Jean-François Kouassi a informé l'opinion publique, à travers un communiqué officiel, ce vendredi 23 janvier 2026, de la tenue prochaine du procès de son client fixé au 26 janvier prochain au Tribunal d'Abidjan -Plateau. Ce, conformément au calendrier établi par les autorités judiciaires compétentes.

Pour rappel, Jean-François Kouassi a été auditionné le lundi 12 janvier 2026 dans le cadre de la procédure en cours. À l'issue de cette audition, il a été placé sous mandat de dépôt, dans l'attente de la tenue de son procès. À ce stade de la procédure judiciaire, le Président Jean-François Kouassi est poursuivi pour trouble à l'ordre public, diffamation, divulgation de fausses informations sur les réseaux sociaux et dénonciation calomnieuse.

Ces faits présumés font l'objet d'une instruction conduite par les autorités judiciaires compétentes, dans le strict respect des règles en vigueur. Dans son communiqué, le Cabinet de Jean-François Kouassi a réaffirmé son attachement constant au respect des institutions de la République, tout en rappelant le principe fondamental de la présomption d'innocence, considéré comme un pilier essentiel de tout État de droit.

Enfin, le Cabinet a exprimé sa sincère reconnaissance à l'ensemble des personnes, organisations et sympathisants qui, à travers divers messages de soutien et de solidarité, accompagnent le mis en cause.