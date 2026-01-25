Cote d'Ivoire: Média - La Mutuelle du personnel d'Al Bayane dévoile son plan d'actions 2026-2028

La Mutuelle du personnel d'Al Bayane (Mupa) a procédé à la présentation de son programme d'activités 2026-2028.

C'était à la faveur de la rentrée solennelle de son bureau exécutif, le samedi 24 janvier 2026, à l'auditorium de la mosquée Salam du Plateau. Ce, en présence notamment du directeur général du Groupe média Al Bayane, Imam Cissé Djiguiba qui a déclaré : « Le métier de communicateur du message de l'islam est l'un des plus nobles car il répond à un appel d'Allah. Le paradis Al Firdaous est le salaire que nous espérons pour cet effort inlassable que nous déployons nuit et jour ».

À la tête d'une équipe composée de 16 membres - et élu le 15 décembre 2025 - le président du bureau exécutif, El Hadj Abdul Akim Oduloyé, a indiqué que pour l'exercice 2026 - 2028, il compte organiser notamment la rupture collective du jeûne, pendant le mois « béni » de Ramadan en février. Mais également la Journée internationale de la Femme, ainsi que la Fête des mères respectivement dans le mois de mars et de mai.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, une journée récréative est prévue à l'intérieur du pays dans le mois de juin. Objectif : entretenir la flamme de la fraternité et de la solidarité au sein de la maison verte. « Notre vision pour la première année est de restructurer la Mupa. Ce qui a commencé avec les réformes entreprises avec le toilettage de nos textes, afin de répondre aux défis actuels et aux attentes des mutualistes », a souligné El Hadj Abdul Akim Hoduloyé. Et de promettre : « Nous nous attèlerons ensuite à renforcer la solidarité et la fraternité au sein de la Mupa à travers des actions sociales. Pour y arriver, il nous faut d'abord l'engagement et l'implication de chaque agent du Groupe Média Al Bayane. Mais aussi l'accompagnement de partenaires, des personnes de bonne volonté et surtout l'appui de la Direction générale ».

Soutien indéfectible des partenaires

Représentant le parrain Issouf Doumbia, Hadja Assoumou Cissé, 5e adjoint au maire de Bingerville, a réaffirmé l'engagement de son mandant à appuyer et soutenir la Mupa dans l'atteinte de ses objectifs. « Le maire suit toutes les activités de la radio et de la télévision Al Bayane. Il est fier de vous entendre et de vous voir. Il est fier d'entendre que la jeunesse est de plus en plus éduquée, formée à travers vos émissions et vos enseignements. Il voudrait que cela continue. Il vous exhorte à poursuivre le travail afin de réaliser les voeux du Cheick Aima Ousmane Diakité, par la formation, l'éducation de la jeunesse. Vous êtes des exemples dans le monde entier dans ce domaine de l'éducation à travers la radio et la télévision. Vous êtes enviés en Côte d'Ivoire par les autres parce que nous sommes témoins de vos efforts dans l'éclosion et le rayonnement de l'Islam dans notre pays. Mais le chemin reste encore long. Ne vous découragez pas. Le maire se tient à votre entière disposition en cas de besoin » a-t-elle déclaré.

Pour rappel, le mandat de trois ans du bureau exécutif de la Mupa s'articule autour de cinq volets : social, fraternité, religieux, partenariat et bonne gouvernance.