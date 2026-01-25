Cote d'Ivoire: 7e édition d'Excellence Côte d'Ivoire Forum - La valorisation du capital humain au coeur de l'événement

La 7e édition de l'Excellence Côte d'Ivoire Forum s'est tenue le vendredi 23 janvier 2026, au Plateau. Cette rencontre avait pour objectif de créer un espace de réflexion, de partage et d'inspiration, tout en mettant en avant la promotion des ressources humaines, véritables leviers du développement national.

Ayant pour thème « Valorisation du capital humain de qualité et accélération du développement de la Côte d'Ivoire », cette édition a été marquée par la conférence inaugurale prononcée par Alban Ahouré, professeur d'économie et de management à l'Université Félix Houphouët-Boigny. Il a développé plusieurs axes majeurs, notamment le capital humain comme levier stratégique, les faits stylisés et les expériences internationales, qu'il juge essentiels au tournant stratégique du développement du capital humain en Côte d'Ivoire.

Des panélistes issus de divers secteurs d'activité ont partagé leurs parcours, leurs expériences, leurs réussites, mais aussi les défis qu'ils ont su transformer en opportunités. Ces échanges ont rappelé aux jeunes que l'excellence n'est pas innée, mais qu'elle se construit, se cultive et se transmet.

« En donnant la parole à des modèles inspirants, nous souhaitons éveiller des vocations, renforcer la confiance en soi et encourager chaque jeune à croire en ses capacités, à travailler avec détermination et à poursuivre l'excellence dans son domaine », a déclaré Michel Russel Lohoré, journaliste-communicant, président fondateur d'Excellence Côte d'Ivoire et d'Excellence Côte d'Ivoire Forum.

Il a également présenté l'ouvrage de la septième édition, intitulé Excellence Côte d'Ivoire, qui compte 1 240 pages, mettant en lumière 161 portraits d'acteurs éminents du développement et du rayonnement du pays, sans distinction de clan ni d'appartenance politique.

L'ouvrage sera consacré le 28 avril 2026, lors de la première édition des "Félix de l'Excellence Côte d'Ivoire", une cérémonie qui distinguera des profils méritants à l'issue des délibérations d'un jury composé de professionnels des médias et de membres d'Excellence Côte d'Ivoire.