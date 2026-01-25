Cote d'Ivoire: Cinéma - « La Coach », une série miroir des dérives de l'influence numérique

La salle Majestic du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire a accueilli, le jeudi 22 janvier 2026, l'avant-première de La Coach, nouvelle série ivoirienne réalisée par Ohouot Assi et co-produite par Incrust' et la Rti, avec l'appui financier de TV5 Monde Afrique. Une oeuvre ambitieuse qui interroge les usages des réseaux sociaux et la santé mentale, saluée par les autorités et les professionnels du secteur. La diffusion est prévue sur Rti 1 chaque dimanche à 20 h 50, à compter du 25 janvier 2026.

Tournée il y a un an et demi, La Coach s'inscrit dans une dynamique de renouveau de la production audiovisuelle nationale. La série, forte de 26 épisodes de 26 minutes, plonge dans l'univers de l'influence digitale à travers le parcours de Flora Egnan, incarnée par Andréa Kakou, Miss Côte d'Ivoire 2015. Derrière une image publique idéalisée, l'héroïne affronte une réalité marquée par la violence psychologique et la pression sociale, portée notamment par le personnage de Claude Egnan, interprété par Ray Reboul.

Devant un public nombreux, les deux premiers épisodes (La Tempête et Calmer la tempête) ont été projetés en exclusivité.

Présent à cette avant-première, le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a souligné que le cinéma et les séries « ne sont pas de simples produits de divertissement », mais de véritables outils de transmission, d'éducation et de valorisation des valeurs sociétales. Il a réaffirmé l'ambition du gouvernement de faire de la Côte d'Ivoire « un hub de la production audiovisuelle en Afrique de l'Ouest ».

À ses côtés le ministre Moussa Sanogo, ainsi que le directeur général de la Radiodiffusion télévision ivoirienne (Rti), Jean Martial Adou. Ce dernier a rappelé que le groupe a investi plus de 3 milliards de Fcfa depuis 2015 dans la production de films, La Coach étant le troisième projet confié à Incrust'.

Interrogé sur son rôle, l'acteur et producteur ivoirien Ray Reboul a décrit Claude Egnan comme « un personnage égocentrique, prêt à contourner les règles et à se servir de sa femme pour atteindre ses objectifs ». Il a salué un scénario « finement écrit et constamment retravaillé », porteur de messages forts sur les dangers des réseaux sociaux, les vies factices et l'exposition excessive de l'intimité ; invitant les téléspectateurs à une prise de conscience sur l'usage du numérique.

Pour le réalisateur Ohouot Assi, la série se veut « un regard à la fois critique et empathique » sur l'influence numérique, avec l'ambition d'ouvrir le dialogue et de sensibiliser sans condamner.

Avec La Coach, l'audiovisuel ivoirien « confirme sa maturité et son engagement » à raconter des histoires actuelles, ancrées dans les réalités sociales contemporaines.