Cote d'Ivoire: Emploi-Jeunes - La GIZ exhorte les femmes à s'engager dans les métiers du numérique

La coopération allemande, à travers la Giz, a organisé, du 22 au 23 janvier 2026, à Abidjan, un programme de formation dénommé « Tech'Elles », destiné aux jeunes filles et aux femmes âgées de 18 à 35 ans.

Ce programme s'adresse aux étudiantes, aux professionnelles en reconversion ainsi qu'aux jeunes filles intéressées par les métiers de l'industrie et de la technologie. Il vise à renforcer l'inclusion des femmes dans les secteurs du numérique et de l'industrie en Côte d'Ivoire.

Au menu de ces deux journées, des sessions plénières axées sur le partage d'expériences de femmes inspirantes, des ateliers pratiques animés par des experts du secteur, ainsi que des moments de réseautage favorisant les échanges.

À l'ouverture de l'événement, Danja Bergmann, cheffe adjointe de coopération, représentant l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, a souligné que Tech'Elles s'inscrit dans le cadre de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, en collaboration avec des partenaires publics et privés engagés en faveur de l'égalité des chances.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a rappelé que les femmes demeurent sous-représentées dans plusieurs secteurs, notamment dans le numérique, pourtant au coeur de la créativité économique et de l'emploi. Selon elle, cette situation s'explique par plusieurs facteurs, à savoir les stéréotypes de genre, le manque de modèles féminins, l'accès limité à une information fiable sur les métiers du numérique, les difficultés de mobilité et la méconnaissance des codes de recrutement.

« C'est pour répondre à l'ensemble de ces défis que la coopération allemande a initié ce projet en collaboration avec ses partenaires, dont l'Union européenne », a-t-elle indiqué.

Pour René Megela, chef de la composante à la Giz, ce programme vise un changement systémique et durable. « Nous voulons faire de la technologie un espace inclusif, accessible et attractif pour les jeunes femmes ivoiriennes. Ce, afin que chacune puisse trouver sa voie dans l'industrie ou le numérique. C'est un choix stratégique pour la créativité, l'innovation et la performance », a-t-il déclaré.

Il a également rappelé qu'actuellement, les femmes ne représentent que 22 % des effectifs du secteur numérique en Côte d'Ivoire. À travers ce projet, les entreprises pourront identifier des talents féminins qualifiés et contribuer ainsi au développement économique du pays. « Il s'agit de déconstruire les stéréotypes, de briser les barrières et de créer des opportunités techniques adaptées pour une industrie moderne et un secteur technologique florissant », a-t-il ajouté.

De son côté, Chiara Raffaele, cheffe de la section Gouvernance, Migration et Stabilisation, représentant l'Union européenne (Ue), a indiqué que cet événement constitue un élément clé du partenariat entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Notamment, en matière d'inclusion économique des filles et des jeunes femmes dans des secteurs à forte dominance masculine, tels que le numérique, l'industrie, les énergies renouvelables et l'agriculture innovante.

Selon elle, l'autonomisation des femmes passe par l'accès aux compétences et aux opportunités économiques, d'autant plus qu'elles représentent près de la moitié de la population. Elle a par ailleurs rappelé que l'Ue finance plusieurs projets liés à la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, pour un montant global de 35 millions d'euros (plus de 24 milliards de Fcfa), avec pour objectif de former environ 1400 jeunes d'ici fin 2026 et d'accompagner 1000 entrepreneurs, dont 30 % de femmes.

Présidant la cérémonie d'ouverture, Dr Namizata Binaté Fofana, conseillère technique au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, s'est félicitée de la tenue de cette initiative. Elle a souligné que les technologies de l'information et de la communication (Tic) constituent de puissants leviers de croissance économique et d'opportunités d'emploi pour renforcer la compétitivité de la Côte d'Ivoire.

Toutefois, elle a déploré la faible représentativité des femmes dans ces secteurs stratégiques, malgré leurs compétences. « Promouvoir les compétences des femmes dans les métiers techniques n'est pas seulement une question d'équité ou de justice sociale, mais un choix stratégique pour bâtir une croissance inclusive », a-t-elle affirmé.

Elle a enfin exprimé sa reconnaissance aux partenaires au développement, notamment la Giz, pour leur appui constant à la Côte d'Ivoire à travers plusieurs projets, dont Invest Jobs, ProFemmes et Tech'Elles, avant d'inviter les parties prenantes et les participantes à s'approprier ce programme afin qu'il fasse tache d'huile.