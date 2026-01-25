Sénégal: COSKAS - La section des jeunes engage la réflexion autour de l'entrepreneuriat, la finance et la formation

- La section qui regroupe les jeunes du Comité au service de Khalifa Ababacar Sy (COSKAS) de Tivaouane (Thiçs) a organisé samedi, à l'esplanade du complexe Serigne Babacar Sy, une journée d'orientation et d'action placée sous le thème "Entrepreneuriat, finance et formation".

La journée s'inscrit dans "une dynamique globale visant à promouvoir l'autonomisation des jeunes, leur insertion socio-professionnelle et leur implication active dans le développement économique et social, tout en restant profondément enracinés dans les valeurs spirituelles et éthiques de la tijanyya", selon u document des organisateurs remis à la presse.

Une initiative qui illustre "le dynamisme constant qui a toujours caractérisé l'organisation COSKAS"'.

"L'énergie et l'engagement des jeunes du COSKAS constituent aujourd'hui un véritable levier de développement. Chaque membre est appelé à jouer pleinement sa partition dans une logique de responsabilité individuelle et collective", selon les organisateurs.

Cette mobilisation, ont-ils souligné, favorise non seulement l'épanouissement personnel des jeunes, mais contribue également au rayonnement de la confrérie, en renforçant ses capacités d'organisation, de planification et d'occupation saine et productive de ses membres.

Cette initiative est une "réponse concrète aux défis majeurs auxquels est confrontée la jeunesse sénégalaise", a relevé un des membres du bureau national du COSKAS, Khalifa Niang.

"L'un des fondateurs, du comité, Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy disait que le COSKAS n'a jamais été pensée comme un simple +dahira+, mais comme un mouvement avant-gardiste, porteur d'une vision moderne et proactive de l'engagement religieux, social et citoyen de la jeunesse", a t -il rappelé.

Avec comme devise "Foi, discipline et discrétion", le COSKAS entend rester fidèle à sa mission première.

Une organisation fortement mobilisée lors des grands rendez-vous religieux de la confrérie, notamment le Gamou de Tivaouane, le Ziar général et le Gamou dédié à Serigne Babacar Sy, où ses membres jouent un rôle déterminant dans l'accueil, l'information, la sécurisation des fidèles, entre autres.

A travers cette journée d'orientation et d'action, la jeunesse COSKAS a réaffirmé sa volonté de concilier spiritualité, formation et initiatives économiques, dans une approche intégrée qui place le développement humain et communautaire au coeur de ses priorités.

Les participants ont unanimement salué la pertinence et la qualité des communications de Saliou Mbaye, coach et formateur en entrepreneuriat.

Ce dernier a longuement entretenu les jeunes des enjeux liés à l'employabilité, l'auto-prise en charge et à la nécessité d'anticiper sur les mutations du marché du travail.

Il a notamment insisté sur l'importance pour les jeunes d'acquérir des compétences pratiques, adaptées aux réalités économiques actuelles, tout en développant une véritable culture entrepreneuriale fondée sur l'innovation, la rigueur et la persévérance.

Pour de nombreux participants, cette journée a permis de renforcer la prise de conscience sur la "nécessité de bâtir des projets économiques solides, compatibles avec les valeurs spirituelles, et capables de contribuer durablement au développement local et national".

La rencontre a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont Cheikh Tidiane Diouf, membre de COSKAS Tivaouane et premier adjoint au maire de la commune.