Sénégal: Sacre des Lions - Le président de la Fédération de football porté en triomphe dans sa ville natale

- Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall, a été porté en triomphe, samedi, par les populations de Bambey (centre), sa ville natale, en hommage au sacre de l'équipe nationale du Sénégal lors de la finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), a constaté l'APS.

"Nous nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer un des nôtres, un digne fils de Bambey et du Sénégal tout entier. Abdoulaye Fall, avant d'être président de la Fédération sénégalaise de football, est un serviteur de la nation. Après ce sacre, il était nécessaire de le célébrer devant ses parents" a déclaré la déléguée générale à l'Entreprenariat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Aissatou Mbodji, native de Bambey également.

Elle s'exprimait lors de la cérémonie de "Sargal" (hommage en wolof) organisée en l'honneur du président de la FSF, en présence du préfet du département de Bambey, du secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football et de plusieurs officiels de l'instance dirigeante du football national.

"Abdoulaye, tu es le Sénégal de demain. Vous avez oeuvré pour le Sénégal et pour son rayonnement", a-t-elle lancé, saluant la compétence du dirigeant sportif, sa courtoisie et son amour pour la patrie.

Mme Mbodji a également transmis les remerciements des populations locales au président de la République pour son soutien et son accompagnement au président de la Fédération sénégalaise de football.

Elle s'est par ailleurs dite prête à initier, si nécessaire, une action de soutien en faveur du sélectionneur national, Pape Bouna Thiaw, face aux éventuelles sanctions annoncées à son encontre.

Le sélectionneur avait demandé à ses joueurs de quitter le terrain dimanche lors de la finale contre le Maroc à la 92ème minute, après le pénalty sifflé par l'arbitre.

Le Président de la FSF, Abdoulaye Fall a également réaffirmé son soutien indéfectible au coach Pape Bouna Thiaw.

"Il (Pape Thiaw) a guidé nos Lions avec courage et dignité", a t-il réaffirmé.

Abordant la question des supporters interpellés lors de la finale, M. Fall a assuré que la Fédération sénégalaise de football a commis un avocat et suit de très près le dossier, en relation avec le "12e Gaïndé".

Il a également salué le soutien et l'accompagnement des plus hautes autorités du pays, notamment le président de la République, qu'il a qualifié de "premier supporter de l'équipe nationale du Sénégal".

Abdoulaye Fall s'est dit honoré par l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à sa délégation, par les populations de son Bambey natal.