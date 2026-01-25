Sénégal: Saraya - Quatre orpailleurs meurent sur un site d'exploitation à la suite d'un éboulement

Kédougou — Trois orpailleurs ont perdu la vie suite à un éboulement survenu samedi, dans le périmètre d'exploitation de la société minière AfriGold situé à l'ouest du village de Gamba-Gamba, dans la commune de Bembou, département de Saraya, a appris l'APS de source sécuritaire.

"Selon les renseignements recueillis sur les lieux, un groupe d'orpailleurs clandestins venus de tous les coins de la localité avait assailli la zone, samedi vers 10 heures. Alors que plusieurs personnes s'activaient autour des fosses d'extraction, les parois du site se sont brusquement affaissés piégeant les victimes sous d'importantes masses de sable et de terre", a expliqué la source.

Les autres orpailleurs présents sur les lieux ont tenté d'organiser les secours, a ajouté la source. Ces opérations ont permis d'extraire des décombres en tout huit personnes dont quatre sans vie après plusieurs heures d'efforts.

"Tous les blessés ont été évacués avant l'arrivée des enquêteurs", a-t-elle rapporté.

Pour des raisons de sécurité, les recherches ont été suspendues jusqu'à demain. Les 4 corps sans vie ont été évacués au centre hospitalier régional Amath Dansokho pour autopsie.

La source a rappelé que six orpailleurs avaient perdu la vie et deux autres blessés dans un éboulement survenu le 17 décembre dernier dans ce même site d'exploitation de Afrigold situé au village de Kharakhéna.