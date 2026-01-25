Sénégal: Kédougou - Déthié Fall salue la qualité des ouvrages du Programme de modernisation des villes

Kédougou — Le ministre des Infrastructures Déthié Fall a salué, samedi, la qualité des ouvrages du Programme de modernisation des villes (Promovilles) et de l'Ageroute, réalisés dans cette région du sud-est du Sénégal dont l'objectif est entre autres de contribuer au renforcement de l'intégration économique sous régionale, a constaté APS.

"Il s'agit de la réalisation de 6,45km de voiries assainies et éclairées, la construction, la réhabilitation et l'équipement de 24 salles de classe, la réhabilitation ( en cours) et l'équipement de la maison de la femme de Kédougou, l'aménagement paysager, la mise en place d'un système d'information géographique, la formation des élus élus locaux, etc.", a-t-il déclaré.

Il effectuait une visite des chantiers des ouvrages du programme et du projet de réhabilitation du corridor Dakar- Bamako notamment sur la route nationale (RN7) précisément sur le tronçon Mako- Kédougou - Saraya - Moussala.

La gouverneure de la région de Kédougou Mariama Traoré, les préfets, les élus locaux ainsi que le coordonnateur national du PROMOVILLES Serigne Ndiaye et de l'Ageroute ont pris part a cette visite.

Dethié Fall a expliqué que l'objectif de cette importante activité est de faire le suivi des travaux d'infrastructures.

"Nous avons vu la qualité des ouvrages réalisés mais aussi nous avons constaté un problème d'entretien des routes construites", a t-il souligné.

Le ministre des Infrastructures a invité les autorités territoriales à accompagner l'Etat dans l'entretien des routes réalisées dans la commune dans le cadre du Programme de modernisation des villes..

"Une fois de retour à Dakar, ces questions d'entretien des routes et voiries seront prises en charge à travers le Fonds d'entretien des routes" a-t-il assuré.

Le ministre a félicité les équipes de Promovilles et de l'Ageroute pour la qualité des travaux annonçant très prochainement leur inauguration officielle par le Chef de l'État.