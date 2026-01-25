Sénégal: Visite officielle du Premier ministre Ousmane Sonko au Maroc - Rencontre prévue avec la diaspora à Casablanca

24 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle au Maroc les 26 et 27 janvier 2026. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine.

Selon un communiqué officiel du Consulat général du Sénégal à Casablanca, l'objectif principal de cette mission est le raffermissement des relations historiques, fraternelles et stratégiques entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc.

En marge des activités officielles, une rencontre sera organisée entre le Premier ministre et la diaspora sénégalaise établie au Maroc, le mardi 27 janvier à partir de 17h00, à la salle couverte du Complexe sportif Mohamed V. Cet événement vise à renforcer les liens entre l'État et sa diaspora à travers une dynamique de dialogue et de concertation, selon la même source.

Le Consulat général du Sénégal à Casablanca invite vivement la communauté sénégalaise à participer à ce moment d'échange, destiné à consolider l'unité et la cohésion autour des valeurs de paix et de coopération qui caractérisent les deux nations.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.