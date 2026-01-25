Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, effectuera une visite officielle au Maroc les 26 et 27 janvier 2026. Ce déplacement s'inscrit dans le cadre de la 15e session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine.

Selon un communiqué officiel du Consulat général du Sénégal à Casablanca, l'objectif principal de cette mission est le raffermissement des relations historiques, fraternelles et stratégiques entre la République du Sénégal et le Royaume du Maroc.

En marge des activités officielles, une rencontre sera organisée entre le Premier ministre et la diaspora sénégalaise établie au Maroc, le mardi 27 janvier à partir de 17h00, à la salle couverte du Complexe sportif Mohamed V. Cet événement vise à renforcer les liens entre l'État et sa diaspora à travers une dynamique de dialogue et de concertation, selon la même source.

Le Consulat général du Sénégal à Casablanca invite vivement la communauté sénégalaise à participer à ce moment d'échange, destiné à consolider l'unité et la cohésion autour des valeurs de paix et de coopération qui caractérisent les deux nations.