Afrique de l'Est: En Éthiopie, les enfants touchés par la pollution minière méritent la justice

communiqué de presse

Le Comité des droits de l'enfant de l'ONU devrait demander la suspension de l'exploitation de la mine de Lega Dembi, et une évaluation indépendante des effets environnementaux

Les personnes vivant à proximité de la mine d'or de Lega Dembi, dans la région d'Oromia en Éthiopie, se plaignent depuis des années de graves problèmes de santé, y compris des fausses couches et des cas d'enfants nés avec des troubles de santé à long terme, ou même des cas d'enfants mort-nés. Plusieurs études ont révélé des concentrations élevées de produits chimiques toxiques, notamment du cadmium, du mercure, du plomb et de l'arsenic, dans la plus grande mine d'or du pays.

La semaine prochaine, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies se réunira pour évaluer la situation des droits des enfants en Éthiopie, y compris le droit à la santé des enfants vivant à proximité de la mine de Lega Dembi.

De 2018 à 2021, le gouvernement éthiopien a suspendu l'exploitation de la mine de Lega Dembi à la suite de protestations contre la pollution engendrée ; le gouvernement a promis de ne rouvrir la mine qu'après que ses gérants aient pris des mesures pour répondre aux préoccupations environnementales.

Mais au lieu de cela, Human Rights Watch a constaté que le gouvernement éthiopien a ignoré le problème. Le gouvernement a annulé la publication d'une étude sanitaire prévue, a rouvert la mine sans annonce publique, et n'a pas divulgué les clauses du protocole d'accord signé avec Midroc Investment Group, la société qui exploite la mine. En 2023 et en 2025, Midroc a déclaré à Human Rights Watch avoir indemnisé des victimes de pollution, et que les problèmes environnementaux avaient été résolus grâce à l'amélioration de la gestion du cyanure, produit chimique aux effets potentiellement toxiques ; Midroc a ajouté que les niveaux de contamination dus aux déchets miniers étaient actuellement inférieurs aux seuils fixés par l'Organisation mondiale de la santé.

Le gouvernement éthiopien a le devoir de protéger les droits des enfants de ce pays, en vertu du droit international. Les entreprises ont également la responsabilité de veiller à ne pas contribuer à des atteintes aux droits humains.

En 2024, Human Rights Watch a soumis au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies un document résumant ses préoccupations et contenant des recommandations ; en 2025, l'ONG éthiopienne Kontomaa Darimu Alliance, conjointement avec le Centre pour les droits humains internationaux (CIHR) de l'université Northwestern aux États-Unis, a aussi soumis un tel document au Comité.

Lors de sa réunion, le Comité devrait demander au gouvernement éthiopien de suspendre les activités de la mine d'or de Lega Dembi afin de protéger la santé des enfants aux alentours ; le gouvernement devrait aussi autoriser une évaluation indépendante de la santé environnementale afin de recommander des mesures avant la reprise de l'exploitation minière, et garantir que les victimes de la pollution bénéficient de recours efficaces, notamment une indemnisation, des soins médicaux et l'accès à la justice.

Le Comité devrait saisir cette occasion pour apporter un réel changement dans la vie des enfants et de leurs familles vivant près de la mine de Lega Dembi.