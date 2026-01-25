Gabon: Le démenti de l'ANINF sur le traitement de la solde de l'Etat par une gestion étrangère

L'affaire a fait grand bruit sur les réseaux sociaux. L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) n'a pas attendu pour sortir de sa réserve pour démentir des allégations tenues par Pierre Mintsa. Des propos qui selon lui, la gestion des salaires des fonctionnaires gabonais serait assujetti à une entreprise marocaine.

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) a publié un communiqué officiel le 22 janvier 2026, un communiqué qui contredit les propos de Pierre Mintsa qu'elle qualifie d'allégations infondés. Ce communiqué pour l'ANINF vient rétablir les faits, tout en rappelant à toutes fins utiles que "la solde des agents publics est traitée à partir du Fichier Unique de Référence (FUR), un outil exclusivement gabonais, administré et exploité par l'ANINF".

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) reste intransigeante, ferme avec fermeté affirmant sans ambages qu' : "il est inexact de prétendre que la solde serait "aux mains" d'un opérateur étranger. L'administration, l'exploitation et la sécurisation du FUR relèvent des compétences nationales et du cadre institutionnel gabonais".

Cette agence gabonaise explique que le fichier a été créé à l'origine par la Direction Générale des Services Informatiques (DGSI), aujourd'hui intégrée à l'ANINF. Le FUR, souligne le communiqué, est "un outil opérationnel de l'État, en service depuis plus de vingt (20) ans". Ledit communiqué a davantage mis un point d'honneur sur son rôle central dans la fiabilisation des données de paie et le respect des règles de gestion publique.

Plan de la sécurité

Le communiqué met en évidence que l'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences dispose d'un dispositif rigoureux reposant sur des accès strictement habilités, une séparation des rôles, la traçabilité des opérations, des sauvegardes régulières et des procédures formalisées impliquant la Direction de la Solde, le Trésor public et la Caisse des Pensions et des Prestations Familiales (CPPF).

L'Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des Fréquences (ANINF) rassure au peuple gabonais et regrette que ces propos qui peuvent faire naitre un malaise au sein de l'opinion, viennent d'un leader syndical.