Congo-Kinshasa: Une cinquantaine de femmes pêcheuses appelées à participer à la vie politique en RDC

Une cinquantaine de femmes pêcheuses et transformatrices de poissons de la commune de la N'Sele ont été sensibilisées sur la nécessité de leur participation à la vie politique et aux prochaines élections.

Lors d'un atelier organisé jeudi 22 janvier à Kinshasa, à la Cité des pêcheurs de Kinkole, dans la commune de la N'Sele, le Réseau pour le développement intégral (REDIC-AW FISH Net) a exhorté ces femmes à ne pas se sous-estimer.

À cette occasion, la coordonnatrice nationale de cette structure citoyenne, Patricia Maïsha, a indiqué que les femmes jouent un rôle important dans la chaîne de transformation du poisson. Selon elle, ces femmes ont désormais intérêt à faire entendre leurs voix.

L'ONG REDIC a présenté un plan d'action visant le renforcement des capacités en leadership et la participation politique des femmes impliquées dans les secteurs de la pêche et de l'aquaculture.

Cette organisation affirme compter sur des partenaires techniques et financiers pour la mise en oeuvre de ce plan d'action, qui s'étend jusqu'en 2028.

« La finalité est que les femmes pêcheuses et transformatrices de poissons puissent prendre conscience de leur rôle et de leurs responsabilités, compte tenu de leur nombre et de leur participation à la sécurité alimentaire dans notre pays », a fait savoir Patricia Maïsha.

Elle a par ailleurs persuadée que la présence de la femme pêcheuse dans les instances de prise de décision va aider à booster non seulement le travail de pêche, l'aquaculture mais également ce secteur longtemps marginalisé.