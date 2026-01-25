Togo: L'AFD mise sur l'eau, l'énergie et les PME au Togo

L'Agence française de développement (AFD) a investi plus de 450 millions d'euros au Togo, dont 80 millions sous forme de dons. Ces financements ont été mobilisés à travers 18 projets répartis sur l'ensemble du pays.

Ce portefeuille est principalement constitué de prêts annuels d'environ 40 millions d'euros. Ils servent à financer des projets jugés prioritaires par le gouvernement togolais, notamment dans les secteurs de l'eau et de l'assainissement, de l'agriculture et de l'énergie. L'objectif est de renforcer l'accès des populations aux services publics essentiels.

Selon Benjamin Neumann, directeur de l'AFD au Togo, un nouveau domaine d'intervention a récemment été ajouté : l'appui aux très petites et moyennes entreprises (TPME).

À ce titre, une enveloppe de 34 millions d'euros, dont 4 millions en dons, a été mise à la disposition du gouvernement afin d'assurer un accompagnement technique et financier à ces entreprises.

Comme les années précédentes, Benjamin Neumann a assuré que ces appuis se poursuivront, mais avec une approche différente.

« La notion d'aide est dépassée. Nous ne sommes plus dans une logique où les pays du Nord aident les pays du Sud. Nous sommes désormais dans une logique de partenariat et d'investissement solidaire », a-t-il expliqué.

Cette vision s'inscrit dans l'orientation portée par le président français Emmanuel Macron, en concertation avec ses homologues africains, et vise à promouvoir une coopération fondée sur des intérêts partagés et un développement durable.