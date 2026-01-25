Congo-Brazzaville: Santé publique - Des équipements de base pour la prise en charge des malades du SIDA et de la tuberculose

La représentante résidente du Programme des Nations unies pour le développement au Congo (Pnud), Adama Dian Barry, a remis le 23 janvier à Brazzaville au ministre de la Santé et de la population, Jean Rosaire Ibara, des équipements médicaux pour une prise en charge de qualité, des mobiliers de bureau ainsi que du matériel informatique, acquis grâce au financement du Fonds mondial de lutte contre le Vih/Sida, la tuberculose et le paludisme.

Remettant ces équipements au nom de la coalition des partenaires qui soutiennent la lutte contre le VIH/Sida et la tuberculose, la représentante du Pnud a rappelé que ce matériel d'une valeur d'environ 180 milles dollars, soit environ 101 665 891 FCFA, est indispensable pour la prise en charge des malades qui arrivent dans les sites à haut volume qui ont été identifiés pour accueillir en grand nombre les personnes affectées par le VIH/Sida et la tuberculose. "A travers ce geste, nous voulons créer les conditions de prise en charge optimale de ces personnes et de soins optimal pour que le traitement se fasse dans les meilleures conditions, que ces personnes puissent avoir accès à tous les soins et aux produits de santé. Cela participe pleinement à la politique de renforcement du secteur de la santé », a indiqué Adama-Dian Barry.

Elle a précisé que ces équipements sont destinés spécifiquement aux Centres de santé intégrés (CSI) et aux hôpitaux de base sur 39 sites pour la réalisation des objectifs stratégiques assignés par le gouvernement aux équipes de proximité. « A travers ce don, la coopération sanitaire entre le Congo et le Pnud se renforce davantage », a-t-elle ajouté, espérant que ce geste marque une bonne entrée en la matière pour l'année 2026.

Principaux bénéficiaires de cette donation, les responsables des programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et le Vih/Sida ont exprimé leur satisfaction à cette donation qui, disent-ils, permettra donc leurs programmes respectifs de renforcer les capacités opérationnelles et améliorer les conditions de travail de tous les acteurs qui interviennent dans la lutte contre les deux maladies.

Selon le le directeur du Programme national de lutte contre la tuberculose, le Pr Franck Hardain Okemba-Okombi, ce matériel sera donné aux différents centres tels que la répartition a été a été faite afin de permettre à ses acteurs d'oeuvrer davantage dans tout ce qui est fait en matière de lutte contre la tuberculose et le VIH/Sida.

Directrice du Programme national de lutte contre le Sida, le Dr Roth Laure Cécile Mapapa Miakassissa a fait savoir que pour améliorer la prise en charge du VIH et de Tuberculose, une stratégie à haut volume a été élaborée. « Cette stratégie consiste à identifier des sites qui prennent en charge plus de 200 malades. Cette évaluation est assortie des besoins qui sont ceux des sites à haut volume que nous avons transmis au niveau du Fonds mondial à travers le Pnud. Certes, ces dons ne répondent pas à tous les besoins, mais ils permettront au personnel d'être dans le confort et de faire une bonne prise en charge des malades, notamment dans le cadre des données et de la prise en charge logistique », a-t-elle expliqué.

Notons que la République du Congo vient d'honorer à ses engagements dans le cadre du versement des fonds de contrepartie. Le pays a pu contribuer à hauteur de 44, 4%, soit plus de 4 milliards FCFA dans le cadre de ses engagements avec le Fonds mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et le paludisme.