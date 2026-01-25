Burkina Faso: Arnénagernent de l'Avenue Thornas Sankara - Les rnernbres du Gouvernernent participent aux travaux

24 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Les membres du Gouvernement, conduits par le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, ont pris part ce samedi 24 janvier 2026 aux travaux de pavage des abords de l'Avenue Thomas Sankara, dans le cadre du projet d'aménagement de ladite avenue conduit par l'Agence Faso Mêbo. À cette occasion, ils ont apporté une contribution matérielle de 102 tonnes de ciment pour soutenir la poursuite de ce vaste chantier d'intérêt national.

Longue de 4 kilomètres pour une largeur de 30 mètres, l'Avenue Thomas Sankara couvre une superficie totale de 12 hectares. Rebaptisée le 15 octobre 2023 du nom du Père de la Révolution d'août 1983, cette infrastructure fait actuellement l'objet d'importants travaux d'embellissement entamés le 1eᣴ juillet 2025. À ce jour, le chantier affiche un taux d'exécution de 33 %. Pilotés par l'Agence Faso Mêbo, les travaux portent principalement sur la pose de pavés, l'engazonnement des emprises et le curage des caniveaux, afin de renforcer l'assainissement, la fluidité de la circulation et l'attractivité du cadre urbain.

Après s'être imprégnés de l'état d'avancement des travaux et avoir parcouru l'aire déjà aménagée depuis le début, les membres du Gouvernement ont participé activement durant plus d'une heure aux travaux d'aménagement. Dans une ambiance décontractée, sous le regard admiratif des passants, certains membres du Gouvernement étaient à la décharge des pavés. D'autres, maillet en main, oeuvraient quant à eux à la pose des pavés sur le tapis sableux, sous la supervision de l'équipe Faso Mêbo. Ils ont ainsi participé activement à la pose de pavés sur une superficie de plus de 150 m².

À l'issue de la séance de pavage, le Chef du Gouvernement a souligné que la présence de l'Exécutif sur le terrain « n'était ni symbolique ni circonstancielle », mais traduisait un engagement réel et constant à soutenir les actions de l'Agence Faso Mêbo.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous sommes venus participer concrètement à l'effort de construction de la Patrie, en prenant part à l'aménagement de l'Avenue Thomas Sankara », a déclaré le Premier ministre.

Il a affirmé que Faso Mêbo est un chantier du peuple burkinabè, et chaque citoyen est invité à s'approprier cette initiative en y contribuant selon ses moyens. « La plus grande fierté sera, demain, de pouvoir revendiquer sa contribution à la construction de la Patrie », a-t-il ajouté.

Au-delà de la participation physique aux travaux, les membres du Gouvernement ont apporté une contribution de 102 tonnes de ciment, destinée à accompagner la poursuite des aménagements.

Par cet acte, l'Exécutif entend consolider la dynamique de mobilisation populaire autour de l'initiative Faso Mêbo et renforcer l'esprit de solidarité, d'engagement et de responsabilité collective au service du développement urbain et de la construction nationale.

DCRP/Prirnature

 

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 400 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.