Cote d'Ivoire: Premier Conseil des ministres - Le Président Alassane Ouattara fixe le cap de l'action gouvernementale

Priorités et engagements. À l'occasion du premier Conseil des ministres issu des élections présidentielle et législatives de 2025, le Président de la République, Alassane Ouattara, a adressé un message fort à son gouvernement.

Félicitations, exigences de résultats, accélération du développement et consolidation de la paix ont constitué les principaux axes de cette rencontre stratégique tenue au Palais de la Présidence à Abidjan-Plateau.

Présidant ce premier Conseil des ministres de la nouvelle mandature, le Chef de l'État a tenu à féliciter le Premier ministre, le vice-Premier ministre, ainsi que l'ensemble des ministres récemment nommés.

Saluant leurs compétences, leur expérience et leur engagement, le Président Ouattara a exprimé sa confiance en leur capacité à poursuivre et renforcer la dynamique de transformation de la Côte d'Ivoire.

Le Chef de l'État a également adressé ses encouragements aux nouveaux membres du gouvernement, tout en rendant un hommage appuyé aux ministres sortants pour leur contribution à l'édification nationale. Ces derniers, a-t-il souligné, demeurent appelés à d'autres responsabilités au service de la Nation. « Les anciens ministres sont appelés à d'autres fonctions que nous préciserons dès le lundi matin », a souligné le Chef de l'Etat.

Au coeur de son intervention, le Président de la République a insisté sur la mise en oeuvre rigoureuse du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030, véritable boussole de l'action gouvernementale pour les prochaines années. Ce programme, a-t-il rappelé, traduit les engagements contenus dans le contrat social conclu avec les populations ivoiriennes.

Pour Alassane Ouattara, il est impératif de maintenir une dynamique soutenue dans tous les secteurs stratégiques, afin d'accélérer le développement économique et social du pays, tout en veillant à la préservation de la sécurité, de la cohésion nationale et de la paix, piliers essentiels de la stabilité ivoirienne.

Eau et électricité : des priorités nationales réaffirmées

Le Président Alassane Ouattara a réaffirmé la volonté du gouvernement d'atteindre la couverture intégrale du territoire national en eau potable et en électricité. Il a appelé à un recensement précis des localités encore non desservies, à l'évaluation des besoins d'extension et à la mobilisation des investissements nécessaires.

Reconnaissant les avancées significatives enregistrées ces dernières années, le Chef de l'État a néanmoins exhorté son équipe à aller plus loin, soulignant que les populations attendent des résultats concrets, visibles et durables.

Sur un ton à la fois ferme et rassembleur, le Président de la République a appelé à un engagement total de chaque membre du gouvernement, insistant sur la discipline, la rigueur et la solidarité comme principes directeurs de l'action publique.

« La réalisation de notre ambition pour une Côte d'Ivoire plus forte, plus solidaire et plus prospère est à notre portée », a-t-il assuré, invitant les ministres à s'engager sans réserve au service des citoyens.

Ce premier Conseil des ministres marque ainsi le lancement officiel de l'action gouvernementale pour la période 2026-2030. En fixant des priorités claires et en appelant à une gouvernance efficace et responsable, le Président Alassane Ouattara entend consolider les acquis et ouvrir une nouvelle phase de progrès pour la Côte d'Ivoire.