Togo: Edem Kokou TENGUE de retour avec de grands chantiers

Par décret présidentiel, Komlan Lokou Kadjé, ingénieur des ponts et chaussées, est nommé ministre des Transports, du Désenclavement et des Pistes rurales.

Sa nomination intervient dans un contexte où les enjeux liés aux infrastructures routières, au transport et au désenclavement des zones rurales occupent une place stratégique dans les politiques publiques du pays.

Docteur en économie, Edem Kokou TENGUE fait son come-back dans le gouvernement suite à un décret du Président du conseil Faure Gnassingbé datant du 23 janvier. Jusqu'ici ministre-conseiller à la présidence du conseil, il ne revient pas seulement dans l'exécutif mais regagne son poste de l'économie maritime. Précisément, M. TENGUE ministre délégué auprès du ministre des transports, du désenclavement et des pistes rurales, chargé de l'économie maritime. Cette nomination traduit la volonté des autorités de renforcer la gouvernance du secteur maritime, pilier essentiel de l'économie nationale, notamment à travers le port autonome de Lomé.

Et l'un des grands challenges qui l'attendent est le renforcement de la compétitivité du port autonome de Lomé (PAL) pendant que les pays frontaliers au Togo ont entrepris des initiatives pour améliorer la compétitivité de leurs installations portuaires notamment la construction du chemin de fer Accra-Ouagadougou et la modernisation des ports de Téma et de Cotonou.

Trois axes majeurs avaient déjà été définis par les autorités portuaires dans le cadre de la vision stratégique plateforme face à la concurrence régionale. Du travail va être fait sur l'amélioration de la performance logistique et opérationnelle qui s'appuie sur les actions commerciales pointues, sur la digitalisation des processus et sur la maîtrise des coûts de passage portuaire.

Qu'est-ce qui va concrètement être fait ?

Dans le cadre des travaux de l'examen en commission parlementaire du projet de loi de finances 2026, des explications ont été apportées aux députés sur le sujet.

Performance logistique : massification des charges à destination du Port de Lomé (en augmentant les tirants d'eau des navires par l'effet du dragage), intégration des services offerts aux usagers, réduction des coûts de passage, etc. Avec le projet d'interconnexion ferroviaire PAL-PIA, le PAL compte réduire les délais de transfert des conteneurs et fluidifier davantage le trafic ;

Performance opérationnelle : accroître les cadences opérationnelles sur les navires et réduire le transit-time à la fois sur le séjour des navires à quai et des marchandises dans le port ;

Performances commerciales : fidéliser les clients qui font déjà confiance au PAL et attirer les autres par des actions précises de markéting et communication ;

Innovation & digitalisation : accélérer la digitalisation des processus (GUFORD, PCS) pour plus de transparence et d'efficacité.

Renforcer les partenariats publics/privés : pour accroître la gouvernance des opérations et mobiliser les ressources pour la modernisation des ouvrages, la simplification des procédures, l'aménagement des zones logistiques, etc.

Pour rappel, Edem Kokou TENGUE travaille sous la coordination de Komlan Lokou Kadjé, également nommé vendredi ministre des transports, du désenclavement et des pistes rurales.