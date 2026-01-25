Congo-Kinshasa: Tête-à-tête à Oyo entre Denis Sassou N'Guesso et Félix Antoine Tshisekedi

Arrivé la veille dans la ville d'Oyo (Cuvette) le président Denis Sassou N'Guesso a reçu, samedi 24 janvier en début d'après-midi, son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo.

Les deux chefs d'Etat ont déjeuné ensemble avant d'entamer un entretien en tête-à-tête de plus de deux heures au terme duquel le président Tshisekedi a livré à la presse l'objet de sa visite avant de regagner son pays dans la soirée : " Je suis venu présenter mes voeux de Nouvel An au président Denis Sassou N'Guesso et lui apporter tout mon soutien au regard de la tenue dans quelques semaines, ici au Congo, de l'élection présidentielle pour laquelle je lui souhaite bonne chance".

Félix Tshisekedi a aussi indiqué avoir présenté à Denis Sassou N'Guesso l'évolution de la situation dans son pays, marquée a-t-il souligné par le peu d'engagement des "agresseurs" à mettre en oeuvre les accords de paix conclus il y a quelques mois. Sans les citer on peut penser qu'il faisait allusion aux pourparlers de paix entamés avec la partie rwandaise, mais aussi avec les rebelles de l'AFC/M23.

Des accords signés récemment aux États-Unis par les autorités de Kinshasa et de Kigali attendent visiblement de produire leurs effets sur le terrain. Quand aux hommes de l'AFC/M23, accusés de bénéficier de l'appui des militaires rwandais, ils occupent toujours les provinces du Nord et du Sud Kivu conquis à l'issue de combats meurtriers contre les forces régulières de la RDC il y a juste une année.

Le président Félix Tshisekedi s'est félicité de prendre conseil auprès du président Denis Sassou N'Guesso qui jouit, a-t-il déclaré, d'une grande expérience reconnue à l'international en matière de résolution des conflits.