Sénégal: Le Premier ministre Ousmane Sonko en visite au Maroc lundi

Le Premier ministre Ousmane Sonko effectue, les 26 et 27 janvier 2026, une visite officielle au Maroc, à l'occasion de la 15e Grande Commission mixte de coopération sénégalo -marocaine, annonce le bureau d'information et de communication gouvernemental.

Dans un document transmis à l'APS, le BIC- Gouvernemental souligne que "ce déplacement important s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens historiques très forts et du partenariat stratégique entre Dakar et Rabat".

Il rappelle que le Sénégal et le Maroc entretiennent des relations à la fois "solides et exemplaires".

Selon le BIC-Gouv, "la vitalité de la coopération entre les deux pays frères s'illustre à travers plusieurs domaines, allant de l'économie aux finances, en passant par des secteurs aussi stratégiques que l'enseignement supérieur, la santé, la défense et la sécurité, l'agriculture, l'énergie, les mines, la pêche, l'hydraulique, l'habitat, la justice...".

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et le Maroc ont connu une progression soutenue au cours des dernières années, d'après le bureau d'information gouvernemental.

Dans son document, il signale qu'en 2024, les exportations (FOB) du Sénégal vers le Maroc sont estimées à 24,7 milliards FCFA, enregistrant une hausse significative de 26,2% par rapport à 2023 (19,6 milliards FCFA).

Il explique que cette progression reflète principalement la performance de produits issus des secteurs halieutique et agroalimentaire, qui constituent l'essentiel de l'offre exportée vers le marché marocain.

Concernant les importations (CAF) sénégalaises en provenance du Maroc, elles se sont établies à 147,0 Milliards en 2024, en hausse de 19,2% par rapport à 2023 (123,4 milliards FCFA), après une progression plus marquée de 33,6% entre 2022 et 2023.

Selon le BIC-Gouv, "elles sont dominées par des produits manufacturés et de consommation courante.

Les principaux produits exportés par le Sénégal vers le Maroc sont : les poissons frais et les conserves de thon et de sardine ; la pâte d'arachide ; la noix de coco ; la noix de cajou ; les produits horticoles, notamment les piments et les mangues.

Les principaux produits importés par le Sénégal sont les pâtes alimentaires, le couscous et les pains préparés ; les détergents et les savons ;les produits de boulonnerie et de visserie ; les fruits et légumes, notamment les agrumes.

Selon le BIC gouv toujours, l'investissement direct étranger (IDE) entre le Sénégal et le Maroc se manifeste par des initiatives marocaines dans le secteur privé sénégalais et par des partenariats publics-privés visant à stimuler la production locale et à renforcer les chaînes de valeur.

Il signale que le stock d'IDE marocains Sénégal s'établit autour de 105 millions USD en 2016 et 2017, avant de progresser pour atteindre environ 116 millions USD en 2018 puis un sommet de près de 136 millions USD en 2019.

Cette montée en puissance traduit un ancrage financier et stratégique croissant des groupes marocains au Sénégal, particulièrement dans les services financiers, l'immobilier, les télécommunications et les services aux entreprises, explique t-on.

Le BIC-Gouv note également l'implantation de plus en plus affirmée d'entreprises marocaines au Sénégal, opérant dans des secteurs stratégiques tels que l'agroalimentaire, la pharmacie, l'énergie, les bâtiments et travaux publics (BTP), les mines, ainsi que les services,

A cela s'ajoute la présence d'institutions bancaires marocaines de premier plan telles que la Banque Marocaine pour le Commerce Extérieur (BMCE), Attijariwafa Bank, la Banque centrale populaire (via Banque Atlantique).

En plus des banques, des institutions marocaines sont présentes dans le secteur de la microfinance.