Burkina Faso: Agence Faso Mêbo - Les agents du ministère de la Santé contribuent plus de 12 millions F CFA

25 Janvier 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Valentin Kabore

Le ministère de la Santé a remis du matériel à l'Agence Faso Mêbo d'un montant de 12 283 398 FCFA, vendredi 23 janvier 2026, à Ouagadougou.

Les agents du ministère de la Santé épousent l'Initiative du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré en vue de transformer durablement les grandes villes du Burkina Faso à travers l'Agence Faso Mêbo.

Ils ont fait un don d'un montant de 12 283 398 FCFA à l'agence, le vendredi 23 janvier 2026, dans la capitale. L'offre est constituée d'agrégats, d'équipements de travail matériel d'un montant de 9 511 979 F CFA et de médicaments d'une valeur de 2 771 419 de F CFA.

Selon le directeur de cabinet du ministre, Adjima Combray, à travers ce geste, le département en charge de la santé entend renforcer son engagement aux côtés de l'Etat et réaffirme sa volonté de contribuer activement aux efforts de développement et de consolidation des infrastructures au bénéfice des communautés.

Il a expliqué que grâce à l'effort de l'ensemble du personnel du ministère, ils ont pu offrir à Faso Mêbo, 30 tonnes de ciment, 400 tonnes de granit, 25 brouettes, 20 pelles, 30 paires de bottes, 1000 paires de gants. Adjima Combary a invité les citoyens burkinabè à s'engager pour la construction du Burkina Faso

