Afrique de l'Ouest: 7ème édition Financial Afrik Awards - Un palmarès révélateur des priorités africaines

25 Janvier 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Malick Ndaw

Le palmarès de la 7ème édition des Financial Afrik Awards confirme leur rôle de baromètre du leadership économique africain, mettant en lumière des acteurs engagés dans le financement des infrastructures, le renforcement des marchés, l'inclusion financière et la coopération régionale.

Le prix de Ministre des Finances de l'Année a été attribué à Sheku Fantamadi Bangura, ministre des Finances de la Sierra Leone. Cette distinction salue les efforts engagés pour renforcer la stabilité macroéconomique et la gouvernance des finances publiques dans un contexte économique contraignant. Elle met en avant un leadership public axé sur la discipline budgétaire et la crédibilité financière.

Le Prix spécial du jury - Leadership financier est revenu à Serge Ekue, président de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), pour son rôle dans la mobilisation de financements régionaux et l'accompagnement des États de l'UEMOA dans le financement de projets structurants.

Finance, marchés et opérations structurantes

Le Deal de l'Année a distingué Arsène Dansou, CEO de la Banque Internationale pour l'Industrie et le Commerce (BIIC). L'introduction en Bourse de la BIIC au Bénin a été saluée comme une opération emblématique du dynamisme des marchés financiers régionaux et de la montée en puissance des financements par le marché en Afrique de l'Ouest.

Le titre de Financier de l'Année a été décerné à Birahim Diouf, directeur général du DC/BR, récompensant son action dans la structuration et le financement d'opérations économiques à fort impact.

Pensée économique et parcours d'exception

Le prix de l'Économiste de l'Année a été attribué à Mohamed H'Midouche, Le jury a distingué sa contribution à l'analyse économique et à la réflexion stratégique sur les trajectoires de croissance et de transformation du continent africain.

Le Lifetime Achievement Award a récompensé Zul-Kifl Salami. Ce prix honore un parcours d'exception, marqué par une contribution durable au développement économique et financier africain.

Inclusion, industrie et entrepreneuriat

Le Prix du Champion de l'Inclusion Financière et Sociale a été attribué conjointement à AMIFA et à la Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, avec une mention pour Cherkaoui Mouhsine, directeur général d'AMIFA, pour son engagement en faveur de l'accès aux services financiers.

Le titre de CEO de l'Année est revenu à Gagan Gupta, CEO d'ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), saluant son rôle dans le développement de plateformes industrielles en Afrique.

Coopération et intégration régionale

La dimension internationale a été mise en avant avec le Prix de la Coopération Arabo-Africaine, décerné à Ali Alshimmari, PDG de Global South Utilities (GSU), et le Prix du leadership du commerce et de l'intégration africaine, attribué à Latifa El Bouabdellaoui, directrice générale du Centre Islamique pour le Développement du Commerce (CIDC).

Enfin, une Médaille d'honneur a été remise à Alagie Sanyang, CEO de Cornerstone Group, pour son engagement entrepreneurial.

À travers les distinctions décernées lors de la 7e édition des Financial Afrik Awards, organisée à Banjul, se dessine une lecture précise des dynamiques économiques à l'oeuvre sur le continent. Plus qu'une célébration de parcours individuels, le palmarès agit comme un révélateur des priorités africaines, des contraintes persistantes et des leviers de transformation identifiés par les acteurs du développement.

