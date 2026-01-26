Seychelles: Le pays entre biodiversité et modernité

Situé dans l'océan Indien, les Seychelles sont un archipel de 115 îles. Elles abritent de nombreuses plages, des récifs coralliens et des réserves naturelles. Leur écosystème intact comprend une incroyable diversité d'espèces.

De plus l'histoire et la culture des Seychelles se distinguent par un métissage, né de l'isolement géographique et des migrations successives. Ces îles ont servi de refuge aux pirates avant de devenir une colonie française, puis britannique.

La créolité aux Seychelles est une identité culturelle forte, issue du métissage des peuples africains, français et asiatiques, célébrée à travers le créole seychellois (langue officielle) et une riche cuisine. Aujourd'hui, la culture seychelloise s'exprime à travers la langue créole, une gastronomie épicée aux saveurs de l'océan Indien et des traditions musicales vibrantes comme le Moutya.

