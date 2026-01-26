Seychelles: Le pays entre biodiversité et modernité

Situé dans l'océan Indien, les Seychelles sont un archipel de 115 îles. Elles abritent de nombreuses plages, des récifs coralliens et des réserves naturelles. Leur écosystème intact comprend une incroyable diversité d'espèces.
De plus l'histoire et la culture des Seychelles se distinguent par un métissage, né de l'isolement géographique et des migrations successives. Ces îles ont servi de refuge aux pirates avant de devenir une colonie française, puis britannique.
La créolité aux Seychelles est une identité culturelle forte, issue du métissage des peuples africains, français et asiatiques, célébrée à travers le créole seychellois (langue officielle) et une riche cuisine. Aujourd'hui, la culture seychelloise s'exprime à travers la langue créole, une gastronomie épicée aux saveurs de l'océan Indien et des traditions musicales vibrantes comme le Moutya.
Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn
- Les cocktails aux Seychelles sont généralement tropicaux et souvent à base de rhum local, de fruits frais et d'ingrédients locaux.
- Le port de La Passe est le cœur de l'île de La Digue dans l'archipel.
- Les maisons créoles typiques des Seychelles se caractérisent par de grandes portes à doubles fenêtres et des toits en pente élevés.
- Le coucher de soleil est toujours magnifique sur la plage de Beau Vallon aux Seychelles.
- La cuisine seychelloise, influencée par plusieurs traditions culinaires, propose des plats à base de riz et, comme ici, de «jerk chicken» (d'origine jamaïcaine) et de salade.
- Bien que les plats traditionnels des Seychelles soient principalement à base de fruits de mer, la cuisine locale propose diverses options.
- Le poulet frit aux Seychelles est inspiré des saveurs créoles et asiatiques, aux marinades à l'ail, gingembre et autres épices, avec des panures croustillantes, relevées de piment ou de curry, et servi avec du riz ou des frites.