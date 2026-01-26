Madagascar: Refondation - Concertations tenues en 6 mois, élections prévues en 2027

L'organisation des concertations nationales pour la refondation constitue le principal chantier du régime actuel. Selon le ministère d'État en charge de la refondation, dirigé par Hanitra Razafimanantsoa, l'année 2026 sera consacrée à ces concertations, tandis que 2027 sera celle des élections.

Selon le projet de calendrier présenté par le ministère, ces concertations s'étaleront sur six mois, dont deux mois d'échanges au niveau communautaire, notamment les fokontany, deux mois au niveau communal et au niveau du district, un mois au niveau régional et un mois au niveau national.Sur le fond, selon toujours le ministère, les objectifs du processus ont été clairement définis, notamment l'élaboration d'un projet de nouvelle Constitution ouvrant la voie à l'instauration de la Ve République, la mise en place d'un système institutionnel orienté vers l'intérêt national, la construction de bases durables pour le développement économique et la réforme du cadre juridique électoral. Cet agenda a été présenté par Hanitra Razafimanantsoa lors de sa rencontre avec le mouvement Gen Z, samedi dernier, à Mahamasina.

La deuxième édition de la rencontre citoyenne « Andao isika hihaona », initiée par le collectif du mouvement Gen Z Madagasikara, s'est tenue samedi 24 janvier au stade Barea Mahamasina. Invité par le collectif, le ministère d'État en charge de la refondation est venu présenter le processus de refondation nationale et les étapes prévues des concertations à venir.

Face aux représentants de cette organisation devenue célèbre après le mouvement du 25 septembre dernier, Hanitra Razafimanantsoa, ministre d'État en charge de la refondation, a défendu que l'État « s'inscrit désormais dans une dynamique de transformation profonde du pays, fondée sur l'ouverture, la modernisation et l'inclusion », en mettant l'accent sur « l'intégration active de la jeunesse dans la gestion des affaires publiques ». Elle a rappelé que, « depuis octobre 2025, plusieurs mesures structurantes ont été engagées, notamment le renforcement de la lutte contre l'impunité, ainsi que la résolution progressive des problèmes liés à l'électricité et à l'approvisionnement en eau potable ». Des rencontres régulières vont se poursuivre entre les deux entités, selon un communiqué conjoint diffusé à la presse samedi dernier.