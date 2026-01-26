Togo: Des opérations gratuites de la cataracte dans la région des Savanes

L'ONG allemande Humanity First, en partenariat avec le Ministère de la Santé, conduit une campagne d'opérations chirurgicales de la cataracte dans la région des Savanes, au nord du Togo, au profit des populations vulnérables.

Ces interventions se déroulent au Centre préfectoral hospitalier de Gando, où des équipes médicales spécialisées prennent en charge gratuitement des patients atteints de cataracte et d'autres pathologies oculaires. L'initiative est le fruit de la coopération entre le gouvernement togolais et l'ONG, dans le but de renforcer l'accès aux soins ophtalmologiques dans cette zone du pays.

Grâce à cette campagne, des centaines de patients bénéficient de consultations médicales, de traitements adaptés et, pour les cas nécessitant une intervention chirurgicale, d'opérations entièrement gratuites.

Une action saluée par les bénéficiaires, pour qui la perte progressive de la vue constituait un handicap majeur au quotidien.

« Ces opérations visent à soulager les patients souffrant de pathologies oculaires. À travers ces interventions, nous voulons contribuer à la santé et au bien-être des populations », a déclaré Ahmad Naveed, coordonnateur régional de Humanity First.

Pour assurer le succès de cette mission médicale, le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, a mobilisé plusieurs médecins ophtalmologues et personnels soignants, travaillant aux côtés des équipes de l'ONG.

Implantée au Togo depuis 2012, Humanity First intervient en appui aux actions publiques dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, l'environnement et l'assainissement, avec pour objectif d'améliorer durablement les conditions de vie des populations vulnérables.