Cameroun: Le remaniement fantôme qui interroge le pouvoir d'Etoudi

Le remaniement ministériel au Cameroun ressemble désormais à une promesse qui s'évapore dans le brouillard politique. Après les élections, l'ensemble de la classe politique et des citoyens attendaient ce moment traditionnel de recomposition gouvernementale. Le chef de l'État lui-même avait alimenté cette attente en évoquant une échéance imminente : « dans les prochains jours ». Mais les jours passent et rien ne vient.

Dieudonné Essomba, intervenant dans l'émission CLUB D'ÉLITES sur Vision4, a mis le doigt sur une réalité troublante. Son questionnement traduit un malaise grandissant au sein de l'opinion publique camerounaise. Comment expliquer ce silence assourdissant alors que tous les indicateurs semblaient pointer vers un changement gouvernemental ?

Etoudi existe-t-il encore ?

La question posée par l'analyste politique dépasse le simple cadre d'un remaniement différé. Elle touche à la perception même de l'exercice du pouvoir présidentiel au Cameroun. Quand les critiques évoquaient une certaine absence du chef de l'État dans la gestion quotidienne des affaires, les défenseurs du régime balayaient ces inquiétudes d'un revers de main.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Aujourd'hui, le silence d'Etoudi sur ce remaniement annoncé puis oublié relance ces interrogations avec une acuité nouvelle. Y a-t-il vraiment quelqu'un aux commandes du palais présidentiel ? Cette formulation provocante d'Essomba reflète une frustration collective devant l'incohérence entre les annonces et les actes.

Les signaux ignorés

Dans la logique politique camerounaise, plusieurs événements justifient habituellement un remaniement au Cameroun. Les démissions de ministres en difficulté, les décès au sein du gouvernement, ou encore les scandales qui éclaboussent certains portefeuilles constituent traditionnellement des déclencheurs de recomposition.

Or, malgré l'accumulation de ces signaux, aucune décision n'a été prise. Les démissions ? Ignorées. Les disparitions ? Sans conséquence sur l'organigramme gouvernemental. Les scandales ? Absorbés dans le silence institutionnel. Cette inertie politique interroge sur les véritables mécanismes de décision au sommet de l'État.

L'hypothèse du discours détourné

Dieudonné Essomba soulève une hypothèse audacieuse mais non dénuée de pertinence : et si cette phrase sur le remaniement imminent avait été glissée dans le discours présidentiel sans véritable validation au plus haut niveau ? Cette supposition, aussi dérangeante soit-elle, traduit le degré de confusion qui règne désormais autour de la communication présidentielle camerounaise. Dans un système où la parole du chef de l'État est censée être absolue et immédiatement exécutoire, ce décalage entre promesse et réalisation crée un vide politique dangereux. Il alimente les spéculations et affaiblit la crédibilité des institutions.

Un malaise institutionnel plus profond

Au-delà du simple calendrier d'un remaniement, c'est toute la question de la gouvernance qui se trouve posée. L'attente prolongée révèle peut-être une paralysie décisionnelle, des luttes d'influence au sein du sérail ou simplement une déconnexion entre le palais présidentiel et les réalités du terrain. Les Camerounais observent, analysent et s'interrogent. Le silence d'Etoudi devient assourdissant dans un contexte où le pays fait face à de multiples défis sécuritaires, économiques et sociaux. L'absence de recomposition gouvernementale apparaît alors comme le symptôme d'une gouvernance figée.

Si même les annonces présidentielles ne se concrétisent plus, qui gouverne réellement le Cameroun ?