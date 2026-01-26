Cote d'Ivoire: L'arrivée de l'influenceur américain IShowSpeed suscite une véritable effervescence

Depuis fin décembre, l'un des influenceurs les plus suivis de la planète, avec plus de 140 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux, IShowSpeed sillonne le continent africain. Après l'Angola, l'Algérie, le Maroc ou encore le Sénégal, l'influenceur américain a posé ses caméras à Abidjan. Il a entamé sa visite cet après-midi par Yopougon, l'un des quartiers les plus populaires de la capitale économique ivoirienne. Plusieurs centaines de jeunes l'y attendaient.

Téléphones levés, cris de joie, bousculades... À la place Figayo, l'arrivée d'IShowSpeed déclenche une véritable effervescence. L'influenceur américain se filme en direct, entouré d'une foule surexcitée que le dispositif de sécurité peine à contenir. N'Zo, étudiant en informatique, ne cache pas son émotion.

« Je le connais sur YouTube, TikTok, à travers ses streaming, il est jovial, il est très intelligent, il a su développer son mouvement, je le vois, je suis très heureux, en plus, avec un maillot de Côte d'Ivoire. »

Dès son arrivée, IShowSpeed goûte au foutou banane, accompagné de sauce graine, avant d'esquisser quelques pas de danse aux côtés du Glâ, un masque traditionnel de l'Ouest ivoirien.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour afficher ce contenu Instagram, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix Pour Mory, jeune transporteur, l'influenceur est une source d'inspiration : « Je suis vraiment content de le voir, voilà pourquoi je suis venu m'arrêter ici, je vais tirer une photo avec lui. En tout cas c'est mon gars, moi-même, je rêve d'être comme lui. Le jour où on va quitter notre pays pour aller en Amérique, je sais qu'il va nous accueillir aussi. »

De son vrai nom Darren Watkins, IShowSpeed parcourt l'Afrique depuis plusieurs semaines, diffusant en direct des scènes de rue, des rencontres spontanées et une jeunesse très présente. Une exposition mondiale pour Abidjan, souligne Keivin Stizy, créateur de contenu ivoirien : « C'est un représentant mondial qui utilise sa plate-forme pour promouvoir la culture. Et sa tournée africaine est un bon moyen de pouvoir montrer l'Afrique sous toute sa beauté, donc c'est un plaisir de voir ça ».

Après Abidjan, IShowSpeed poursuivra sa tournée africaine au Ghana.

Un phénomène, populaire mais aussi économique...

Fan de sport, de jeux vidéo et de voyages, le jeune multimillionnaire - il a 21 ans - a trouvé sur le continent africain un terrain propice pour diffuser ses vidéos aux 50 millions d'abonnés de sa chaine YouTube.

Un phénomène, populaire mais aussi économique, qui pourrait intéresser des États, estime le spécialiste des réseaux sociaux et créateur d'Internet sans frontières, Qemal Affagnon.

C'est un terrain fertile pour lui. Parce que, en fait, déjà, il ne faut pas oublier que c'est un Africain-Américain. Donc ces jeunes Africains qui sont connectés sur les plateformes telles que YouTube, TikTok, Twitter ou Instagram. En fait, ce sont des jeunes Noirs qui peuvent s'identifier à lui, qui voient ce qu'il fait sur Internet, qui voient ses réactions surexcitées, qui voient aussi sa vitesse parce que c'est quelqu'un qui s'est fait connaître, par exemple à travers ses défis, donc qui a fait des courses en fait, qui a battu des célébrités aussi. Donc, ça marche puisqu'il arrive à déchaîner les foules. Au Kenya, au Nigéria, au Bénin aussi où il était, on a vu qu'il était très suivi. Donc, aussi bien à pied qu'à moto. Je l'ai vu sur des étudiants, par exemple les mototaxis, donc il est populaire et outre-Atlantique, ça passe aussi. Donc, c'est des deux côtés que ça marche en fait. Cela peut intéresser certains pouvoirs en Afrique parce qu'ils arrivent à valoriser la culture de certains pays. Donc, certains gouvernements qui, par exemple, auraient envie de se lancer dans la promotion touristique, ça peut être intéressant d'explorer ce type de procédé de démarche aujourd'hui en passant par de tels jeunes influenceurs. Qemal Affagnon, spécialiste des réseaux sociaux et créateur d'Internet sans frontières