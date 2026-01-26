Madagascar: Barea A - Corentin Martins, vers une prolongation confirmée

Le suspense prend fin : le gouvernement malgache et la Fédération malgache de football (FMF) ont officiellement décidé de renouveler le contrat de Corentin Martins à la tête des Barea. Après une évaluation technique jugée très positive, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a balayé hier les rumeurs de rupture liées à une supposée baisse de salaire. Le nouveau bail, dont les détails restent confidentiels, sera transmis au sélectionneur français ce samedi. Sa signature, attendue dans les prochains jours, ouvrirait la voie à une préparation ciblée pour la CAN 2027.

Fin des rumeurs et des spéculations sur les réseaux sociaux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Désiré Rasambany, a mis les choses au clair vendredi dernier, en marge de la réunion de coordination au Palais des sports de Mahamasina. Contrairement aux bruits persistants affirmant que Corentin Martins aurait refusé une prolongation en raison d'une baisse de salaire, le ministre a formellement démenti ces informations.

« Le gouvernement et la Fédération malgache de football (FMF) ont pris la décision de renouveler la collaboration avec le technicien français. Les discussions sont terminées et le contrat sera transmis dès ce samedi », a-t-il déclaré devant la presse. Cette annonce fait suite à une évaluation technique menée au début du mois de janvier.

Les résultats obtenus par les Barea depuis l'arrivée de Corentin Martins, ainsi que l'amélioration notable de la qualité du recrutement et de la sélection des joueurs, ont convaincu les autorités. L'État et la FMF ont donc choisi de poursuivre l'aventure avec celui qui a déjà imprimé sa marque sur le parcours de l'équipe nationale.

Le ministre a tenu à préciser que les détails du nouveau contrat restent confidentiels. « Les spéculations sur une réduction salariale sont erronées. Le document officiel sera remis à Corentin Martins ce samedi, et nous attendons sa réponse dans la semaine », a-t-il ajouté. Rappelons que le contrat actuel, tripartite entre la FMF, le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et le sélectionneur franco-portugais, arrive à échéance fin janvier.

La majeure partie du salaire est prise en charge par le MJS, la FMF couvrant environ un quart. Aucun paraphe n'a encore été apposé sur la nouvelle version, mais l'intention est claire : garder Martins aux commandes pour les prochains défis, avec en ligne de mire la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Un objectif ambitieux qui fait vibrer tout un pays. Désormais, le ballon est dans le camp de Corentin Martins. Les supporters des Barea retiennent leur souffle en attendant la réponse finale du coach.