Sénégal: Forum de l'Entrepreneuriat - Le RIS-ALWAHDA lance sa 4e édition

Le Rassemblement Islamique du Sénégal (RIS - ALWAHDA) va tenir, les samedi 7 et dimanche 8 février 2026, la 4e édition de son Forum de l'Entrepreneuriat à la mairie des Parcelles Assainies, selon un communiqué de l'organisation. Placée sous le thème « Entrepreneuriat, innovation et leadership : unir les forces pour un impact durable », cette rencontre ambitionne de renforcer l'autonomisation économique à travers l'innovation, la solidarité et le leadership inclusif.

Ce rendez-vous annuel, d'après la note transmise au Soleil digital, réunira des entrepreneurs, des porteurs de projets, des femmes et jeunes entrepreneures, des coopératives, des acteurs du développement ainsi que des étudiants. L'objectif est de créer un cadre d'échanges et de collaboration favorisant l'émergence de projets viables, structurés et porteurs d'impact social.

Durant deux jours, le Forum proposera un programme résolument axé sur le concret. Des panels de discussion permettront d'aborder les défis, les opportunités et les leviers de croissance de l'entrepreneuriat au Sénégal, avec une attention particulière portée à l'entrepreneuriat féminin. Ces échanges seront complétés par des ateliers pratiques consacrés à la structuration des projets, à la gestion financière, aux stratégies de vente, ainsi qu'à l'utilisation du digital et de l'intelligence artificielle comme outils de performance et de compétitivité.

Le Forum offrira également des espaces de networking et d'exposition, conçus pour encourager les synergies, la mutualisation des ressources et les partenariats entre entrepreneurs. Une « Pitch Académie » viendra, par ailleurs, mettre en lumière des projets à fort potentiel, en offrant aux porteurs d'idées des retours pratiques, des conseils d'experts et des opportunités d'accompagnement.

La première journée sera principalement dédiée à l'innovation, à la structuration des initiatives entrepreneuriales et aux stratégies de commercialisation, notamment à travers les outils numériques et l'intelligence artificielle. La seconde journée, quant à elle, mettra l'accent sur la mutualisation des ressources, les modèles économiques collectifs et les mécanismes de financement durable, dans une perspective de développement inclusif et d'impact social.