Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 26 janvier 2026

revue de presse

Retrait temporaire de l’Afrique du Sud du G20 : Pretoria avait-elle le choix?

Le fait est aussi rare qu’inédit au sein du G20. Qu’un pays membre décide de boycotter un sommet, ce n’est pas nouveau. On se souvient encore du boycott américain, en novembre 2025, en Afrique du Sud. Mais qu’un pays, membre fondateur, qui plus est, décide de claquer la porte de cette instance de coopération économique, c’est du jamais vu.

L’Afrique du Sud l’a pourtant fait. En effet, à l’issue du Forum économique mondial tenu du 19 au 23 janvier 2026 à Davos en Suisse, la Nation arc-en-ciel a annoncé son “retrait temporaire” du G20, le groupe des vingt principales économies mondiales. (Source Le Pays)

Hors des canaux officiels, Ségolène Royal se pose en recours dans une relation franco-algérienne dégradée

Nouvellement élue à la tête de l’Association France-Algérie, l’ancienne ministre doit se rendre à Alger lundi. Elle entend incarner une ligne réconciliatrice qui passe par la reconnaissance de « certains crimes de la colonisation ».

Ségolène Royal n’aime pas perdre de temps. Elue le 18 décembre à la présidence de l’Association France-Algérie (AFA), une structure fondée en 1963 afin de promouvoir le dialogue et l’amitié entre les peuples français et algérien, l’ancienne députée socialiste et candidate à la présidentielle de 2007 a présenté un mois plus tard ses premières propositions. Elle entreprend dans la foulée un déplacement de quatre jours à Alger dans ses nouvelles fonctions, à partir de lundi 26 janvier. (Source Le Monde Afrique)

L’or dépasse pour la première fois la barre des 5 000 dollars

Dimanche 25 janvier, le prix de l’or a franchi pour la première fois de son histoire la barre des 5 000 dollars l’once, une progression marquante qui illustre le regain d’intérêt des investisseurs pour le métal jaune en période d’incertitudes. Ce mouvement haussier est attribué, selon les observateurs, à son statut de valeur refuge face aux tensions géopolitiques, aux différends commerciaux et aux interrogations sur les orientations monétaires provoquées par la politique de Donald Trump. (Source Beninwebtv)

Une mission archéologique égypto-chinoise révèle un lac sacré inédit

À Louxor, dans le sud de l’Égypte, une mission archéologique conjointe entre chercheurs égyptiens et chinois a mis au jour un lac sacré jusqu’alors inconnu, au cœur du célèbre complexe de Karnak.

Cette découverte a été réalisée dans l’enceinte du temple de Montou, un site majeur de l’Égypte antique, fouillé conjointement par les deux pays depuis 2018.

Le lac, situé à l’ouest du temple de Maât, s’étend sur plus de cinquante mètres carrés. Creusé par l’homme dans l’Antiquité, il est très bien conservé et n’avait jamais été mentionné dans les archives archéologiques. Sa découverte porte à deux le nombre de lacs sacrés identifiés dans le temple de Montou, un agencement rare à l’intérieur de l’enceinte de Karnak. [Source Africanews]

Libye: Accord pétrolier de 20 milliards de dollars avec 2 groupes

Le gouvernement libyen a annoncé samedi avoir signé un accord pétrolier de plus de 20 milliards de dollars pour 25 ans avec les groupes énergétiques français TotalEnergies et américain ConocoPhillips.

Le Premier ministre libyen Abdelhamid Dbeibah a souligné qu’un nouvel accord pétrolier avec les groupes TotalEnergies et ConocoPhillips générerait plus de 370 milliards de dollars de recettes sur les 25 ans du contrat, ajoutant qu’il était entièrement financé en dehors du budget de l’État.

La Libye produit actuellement environ 1,5 million de barils par jour et dispose des plus grandes réserves de pétrole d’Afrique, estimées à 48,4 milliards de barils. Mais le secteur pétrolier a été confronté à d’importants défis, notamment en matière de sécurité, le pays restant divisé depuis qu’une révolte soutenue par l’OTAN a renversé et tué le dirigeant de longue date Mouammar Kadhafi en 2011. [Source Apanews]

Côte d’Ivoire: Le PPA-CI acte son congrès et appelle Laurent Gbagbo à rester à la tête du parti

Le Parti des peuples africains Côte d’Ivoire (PPA-CI) veut relancer sa dynamique politique en 2026. Absent de la dernière présidentielle et après avoir boycotté les législatives, le parti de l’ancien président Laurent Gbagbo, annonce la tenue de son premier congrès ordinaire au 15 mai prochain.

La décision a été prise samedi 24 janvier, lors d’une réunion du Comité central. Le PPA-CI appelle également Laurent Gbagbo à rester à la tête de la formation.

C’est à huis clos et sous la présidence de Laurent Gbagbo que s’est tenu le Comité central du PPA-CI. Autour de l’ancien chef de l’État, figuraient les principaux organes du parti à savoir, le Conseil stratégique et politique, le secrétariat général ainsi que les présidents de commissions. [Source PressAfrik]

Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme - L'Union européenne retire le Burkina de la liste des pays à haut risque

L'Union européenne a annoncé, le retrait du Burkina de la liste des juridictions financières à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, traduisant les avancées majeures du pays dans la lutte contre ces phénomènes.

Les efforts du Burkina en matière de renforcement de la gouvernance financière est encore reconnue à l'international. Après le Groupe d'action financière (GAFI), l'organisme mondial de surveillance du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qui avait retiré le pays des Hommes intègres de sa liste grise en octobre 2025, c'est l'Union européenne (UE) qui acte la sortie du Burkina de sa liste des juridictions financières à haut risque en matière de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Cette décision de l'UE dont l'annonce a été faite en décembre 2025, s'appuie sur les évaluations du GAFI et entre en vigueur à partir du 29 janvier 2026. (Source Sidwaya)

Zimbabwe : La figure de l'opposition, Nelson Chamisa, annonce son retour sur la scène politique

Au Zimbabwe, après s'être mis en retrait pendant deux ans, l'opposant Nelson Chamisa a officialisé son retour en politique ce week-end. Candidat malheureux des élections de 2023, il avait en 2024 claqué la porte de son propre parti, la Coalition des citoyens pour le changement (CCC), qu'il estimait avoir été infiltrée par la Zanu-PF au pouvoir. Il souhaite, désormais, créer un nouveau mouvement.

Pasteur évangélique de 47 ans, ancien ministre de l'Information et des Communications, Nelson Chamisa a estimé, devant des journalistes réunis à Harare vendredi 23 janvier 2026, qu'il était de son devoir de revenir sur le devant de la scène :

« Je me présente devant vous à un moment critique pour l'histoire de notre pays, deux ans après avoir quitté la piste de danse, pensant que quelqu'un d'autre allait l'occuper. Mais j'ai vu que personne n'a investi la piste de danse, et j'ai donc considéré qu'il fallait que j'y retourne, afin de danser pour notre nation, pour nos citoyens et pour notre futur. » (Source RFI)

De vidéos muettes à un accord historique - Khaby Lame au coeur d'un partenariat à près d'un milliard de dollars

Khaby Lame, figure mondiale des réseaux sociaux, a conclu un accord commercial majeur qui marque une nouvelle étape dans son parcours. Devenu célèbre grâce à ses vidéos muettes et universelles sur TikTok, le créateur de contenu a bâti une notoriété internationale qui s'est progressivement structurée en véritable marque.

Contrairement aux informations largement relayées sur les réseaux sociaux, Khaby Lame n'a pas vendu son compte TikTok. Il en conserve l'entière propriété et continue d'y publier ses contenus. La transaction annoncée concerne exclusivement Step Distinctive Limited, la société chargée de gérer et d'exploiter commercialement son image. (Source Le Soleil)

Gabon : VAALCO Energy mobilise 1,5 milliard FCFA au service des priorités de l’État

Àtravers une dotation de 1,5 milliard de FCFA validée lors d’une réunion stratégique du Comité paritaire de gérance, VAALCO Energy confirme son positionnement comme partenaire clé de l’État gabonais. Cette enveloppe vise à soutenir des projets structurants dans les secteurs de l’énergie et de l’accès à l’eau, en droite ligne avec les priorités gouvernementales.

Réuni en session extraordinaire sous la présidence du ministre du Pétrole et du Gaz, Clotaire Kondja, le Comité paritaire de gérance (CPG) de VAALCO Gabon SA a validé la mobilisation d’une dotation de 1,5 milliard de FCFA destinée à appuyer des projets jugés prioritaires par le Gouvernement. La rencontre s’est tenue en présence du ministre délégué chargé du Budget, Marc Abéghé, illustrant la convergence des politiques sectorielles autour des enjeux d’accès à l’eau et de sécurité énergétique. (GabonMediaTime)





