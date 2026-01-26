Sénégal: Jolof Santé - Une plateforme numérique au service de la santé publique

25 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Diégane Diouf

La plateforme numérique Jolof Santé a été officiellement lancée, hier , à Mbour. Cet outil offre aux acteurs de la santé publique un cadre de partage d'informations pour faciliter l'orientation des usagers des services sanitaires. Il s'agit pour le promoteur ,Mamadou Gueye, d'une interface qui vient répondre à une problématique majeure qui entrave l'efficacité des politiques publiques de santé.

« Nous avons pu comprendre que ce qui complique l'accès à la santé au Sénégal, la majeure partie des cas, ne concerne pas la santé en tant que telle, mais ça concerne un problème d'orientation, un problème d'accès à l'information », a expliqué M. Gueye. Ainsi, les patients pourront trouver d'urgence les informations fiables sur les structures de santé du département de Mbour.

À travers cette plateforme, les acteurs de la santé pourront également inviter les populations à effectuer des dons de sang en cas d'urgence. « C'est une plateforme d'orientation vers les services de santé, les spécialités, les analyses, les examens d'imageries, vers aussi l'accès aux médicaments », a ajouté l'ingénieur informatique Mamadou Gueye.

