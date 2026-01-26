Sénégal: Ligue 1 - Pape Demba Diop marche sur Brest

L'aventure de Pape Demba Diop à Toulouse débute de la plus belle des manières. Titularisé ce dimanche face au Stade Brestois, le milieu sénégalais a illuminé de son talent la pelouse du stade Francis-Le Blé. Il a d'abord ouvert le score pour les Violets, avant de délivrer une passe décisive à l'Ivoirien Yann Gboho, offrant ainsi trois points précieux à son équipe dans la course aux places européennes. Un début de rêve pour le jeune milieu de terrain sénégalais que le club toulousain et ses supporters ne sont pas près d'oublier.

Il ne pouvait pas rêver mieux pour ses débuts, tout simplement stratosphériques. Rapidement jeté dans le grand bain par son entraîneur Carles Martínez seulement deux jours après son arrivée au TFC, il est titularisé en Coupe de France face à Angers. Une première prestation convaincante qui lui vaut d'être reconduit dans le onze de départ pour la réception de Nice quelques jours plus tard.

Là encore, il signe une véritable masterclass. Cet après-midi, le milieu sénégalais est de nouveau aligné d'entrée pour le déplacement des Violets sur la pelouse du Stade Brestois en Ligue 1. Et il confirme tout son talent. Il ouvre le score d'une frappe lointaine à la 28e minute, avant de délivrer une passe décisive à la 43e minute à l'attaquant ivoirien Yann Gboho. Une prestation juste impressionnante.

Promesse d'un bel avenir

Son potentiel est immense. Il ne s'agit pas d'une révélation pour le public sénégalais, mais bien d'une confirmation. Il avait déjà séduit les amateurs de football lors de la CAN U20 2023, disputée en Égypte, où il avait terminé meilleur buteur de la compétition avec cinq réalisations en six matchs. Un exploit remarquable pour un milieu de terrain. Au-delà de son sens du but, Pape incarne parfaitement le profil du milieu moderne. Sa principale force réside dans sa polyvalence, lui permettant d'évoluer aussi bien en sentinelle (6), en relayeur (8) ou en meneur de jeu (10).

Doté d'une excellente lecture du jeu, il se montre aussi précieux à la récupération (8 ballons récupérés face à Brest) qu'à la construction. Techniquement, il est au-dessus de la moyenne. La qualité de son pied droit lui offre la capacité de distiller des passes lumineuses, mais aussi de faire mouche sur des frappes lointaines. « Djinno » dispose encore d'une large marge de progression.

À seulement 22 ans, le joueur prêté par Strasbourg fait partie de ces joueurs appelés à incarner l'avenir de la sélection sénégalaise. Il est sûrement dans la ligne de mire de Pape Thiaw et pourrait, à ce rythme, franchir très bientôt les portes de la Tanière.