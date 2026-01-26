Sénégal: Primes et gestion du football - La FSF se désolidarise des propos d'El Hadji Diouf

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a publié, ce dimanche 25 janvier 2026, une mise au point ferme suite aux récentes sorties médiatiques de son ambassadeur, El Hadji Ousseynou Diouf.

Par voie de communiqué, l'instance fédérale a tenu à marquer sa totale désapprobation face aux déclarations de l'ancien international concernant la gestion des récompenses financières et foncières octroyées par l'État, ainsi que ses prises de position sur la gouvernance sportive internationale.

Sur la question des terrains réclamés par certains acteurs du football, la FSF condamne fermement le fond et la forme des revendications de Monsieur Diouf. Selon la source officielle, l'instance se démarque des critiques visant l'État du Sénégal, soulignant que la question foncière fait déjà l'objet d'une « prise en charge diligente » par les autorités. La Fédération précise qu'elle privilégie le dialogue administratif plutôt que la voie de presse utilisée par Diouf pour traiter ces dossiers.

Le communiqué du Secrétariat Général souligne également que les propos tenus par l'ancienne gloire du football sénégalais « n'engagent que sa propre personne ». La FSF rappelle que, malgré son statut de légende, les opinions de l'ambassadeur ne reflètent en aucun cas la position officielle de l'institution ou de son Comité Exécutif.

Enfin, la Fédération a tenu à s'éloigner des critiques formulées par El Hadji Diouf sur la gouvernance du football mondial. Elle réaffirme que sa politique internationale est exclusivement définie par son Comité Exécutif et exprimée par son Président et/ou ses porte-parole, dans le respect des règles diplomatiques. En conclusion, la FSF appelle l'ensemble des acteurs à la retenue et à la responsabilité pour préserver l'image du football national.