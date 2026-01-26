Togo: L'ANC n'y croit pas

25 Janvier 2026
Togonews (Lomé)

L'Alliance nationale pour le changement (ANC) a réagi avec retard au message à la Nation délivré par le président du Conseil, Faure Gnassingbé, concernant un nécessaire dialogue avec toutes les composantes politiques.

Pour la formation d'opposition, cet appel n'est pas sincère.

« Dire de ce discours qu'il s'agit d'une main tendue pour un nouveau départ et une nouvelle façon de faire de la politique, c'est ne rien comprendre de ce qui a été dit », a déclaré samedi Eric Dupuy, porte-parole de l'ANC, lors d'une sortie médiatique.

Selon lui, Faure Gnassingbé ne s'adresse pas à l'opposition réelle, mais à une opposition « fabriquée » et acquise au pouvoir, présente notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Ce responsable dénonce ce qu'il qualifie de double langage. « Je ne critique pas Monsieur Faure Gnassingbé, mais je critique sa façon de faire. Nous, à l'ANC, nous ne pouvons pas lui faire confiance. Cela fait 20 ans qu'il mange la même soupe et il mangera toujours la même soupe », a-t-il ajouté, exprimant le scepticisme persistant du parti.

Pour l'ANC, l'un des exemples les plus frappants de cette duplicité reste la manière dont le processus de réforme constitutionnelle a été conduit.

