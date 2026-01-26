Afrique de l'Ouest: Kédougou - Déthié Fall salue l'état d'avancement des projets routiers et urbains

Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, Déthié Fall, a effectué une visite de travail dans les localités de Kédougou et Saraya, notamment le long du corridor stratégique menant à la frontière sénégalo-malienne. Accompagné des équipes de PROMOVILLES et de l'AGEROUTE, le ministre est venu constater l'état d'avancement des projets routiers et urbains, tout en engageant un dialogue direct avec les élus et les populations locales.

Le ministre Déthié Fall était accompagné de Mme la gouverneure de la région de Kédougou Mariama Traoré et de son adjoint, des préfets de Kédougou et Saraya, des élus territoriaux ainsi que des responsables de Promovilles et de l'Ageroute.

Sur l'axe Saraya-Moussala, le ministre a salué les efforts déjà consentis sur le corridor routier Dakar-Bamako par le Sud (RN7), tout en exhortant les entreprises à accélérer les travaux restants.

« Nous sommes venus constater de visu les efforts importants déjà réalisés par l'AGEROUTE sur une bonne partie du corridor et exhorter à la mobilisation rapide de l'entreprise pour finaliser le reste », a déclaré Déthié Fall.

D'un linéaire total de 136,4 km, ce projet structurant, financé à hauteur de 50,4 milliards de FCFA, affiche des taux d'avancement significatifs : 85,5 % sur le tronçon Mako-Kédougou, 79 % sur Kédougou-Saraya et 77 % sur Saraya-Moussala. Plus de 350 emplois directs, dont une forte proportion de main d'œuvre locale et féminine, ont déjà été créés.

Dans le département de Saraya où le ministre Déthié Fall s'est rendu, les élus locaux ont exprimé avec insistance les besoins prioritaires du département de Saraya, chef-lieu frontalier avec le Mali, notamment en termes de désenclavement des différentes communes du département et de construction d'édifices publics.

« Saraya est la porte d'entrée du Sénégal. Nous voulons un hôtel de ville digne de son statut, moderne et représentatif », a plaidé le maire de Saraya Sambaly Biagui, soulignant que l'actuel bâtiment date des années 1980. Il a aussi sollicité l'accompagnement du ministre pour la construction de nouvelles écoles, afin de soulager enseignants et élèves, surtout que sa commune, capitale départementale ne dispose que d'une seule école élémentaire.

Dans la commune de Kédougou où il a démarré sa viste de terrain, le programme PROMOVILLES est en train de redessiner le visage urbain de la capitale régionale. Financé conjointement par l'État du Sénégal et la BADEA, pour un montant global de 5,76 milliards de FCFA, le projet a prévu la construction et la réhabilitation de 6,45 km de routes, en bitume et en pavés, avec l'assainissement des eaux pluviales et éclairage public.

Ainsi, au total, 328 lampadaires ont été installés, améliorant la sécurité nocturne, tandis que 24 salles de classe, la Maison de la Femme, des aménagements paysagers et des équipements sociaux ont été renforcés.

« Ces réalisations témoignent d'un travail remarquable », s'est félicité le ministre, annonçant être « en position avancée pour constater l'ensemble des ouvrages avant la prochaine visite du Président de la République dans la zone ».

Confronté aux nombreuses sollicitations, Déthié Fall a tenu à rappeler la réalité du contexte budgétaire, tout en réaffirmant la volonté politique des plus hautes autorités.

« Il y a un déficit infrastructurel important à résorber. Ce serait utopique de prétendre tout régler en même temps. Mais la volonté du chef de l'État et du Premier ministre demeure intacte », a-t-il assuré.

Selon le ministre, la priorité est donnée à une approche pragmatique et progressive, fondée sur des descentes régulières sur le terrain afin d'identifier les urgences et d'y apporter des réponses concrètes.

« Les infrastructures, c'est le terrain. Rien ne vaut la descente sur place pour voir, écouter et rassurer les populations », a-t-il insisté.

De leur côté, les élus ont unanimement salué cette visite ministérielle, perçue comme un signal fort de proximité entre l'État central et les territoires frontaliers souvent confrontés à un retard d'équipements.