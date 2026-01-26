Afrique: Triathlon en Egypte - La FMTri sélectionne trois jeunes triathlètes

25 Janvier 2026
L'Express (Port Louis)
Par Stéphane Benoît

Keira Rajabalee, Rémi Samouilhan et Timothée Allet représenteront Maurice lors des 2026 Africa Triathlon Junior Championships prévues à El Galala, en Égypte, le 13 février 2026.

Quelques jours après le triathlon sprint organisé à Blue-Bay le 18 janvier, la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri) a officialisé la sélection de ces trois jeunes athlètes pour cette échéance continentale. Cette compétition constitue également le dernier rendez-vous qualificatif pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Étape clé pour leur préparation

Les trois sportifs avaient déjà participé, en novembre 2025, à un camp d'entraînement et à une compétition à Kilifi, au Kenya, leur permettant de s'entraîner dans des conditions optimales et de se mesurer à des adversaires africains.

Cette étape a constitué un passage clé dans leur préparation pour les prochaines échéances continentales.

Ils seront accompagnés de leur coach, Floriane St-Louis, qui assurera le suivi technique et sportif de la délégation mauricienne lors de cette compétition internationale.

