Afrique: Triathlon en Egypte - La FMTri sélectionne trois jeunes triathlètes

Keira Rajabalee, Rémi Samouilhan et Timothée Allet représenteront Maurice lors des 2026 Africa Triathlon Junior Championships prévues à El Galala, en Égypte, le 13 février 2026.

Quelques jours après le triathlon sprint organisé à Blue-Bay le 18 janvier, la Fédération mauricienne de triathlon (FMTri) a officialisé la sélection de ces trois jeunes athlètes pour cette échéance continentale. Cette compétition constitue également le dernier rendez-vous qualificatif pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026.

Étape clé pour leur préparation

Les trois sportifs avaient déjà participé, en novembre 2025, à un camp d'entraînement et à une compétition à Kilifi, au Kenya, leur permettant de s'entraîner dans des conditions optimales et de se mesurer à des adversaires africains.

Cette étape a constitué un passage clé dans leur préparation pour les prochaines échéances continentales.

Ils seront accompagnés de leur coach, Floriane St-Louis, qui assurera le suivi technique et sportif de la délégation mauricienne lors de cette compétition internationale.