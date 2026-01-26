Cote d'Ivoire: Ppa-CI - Laurent Gbagbo reste, malgré la promesse du retrait

Entre parole donnée et nécessité politique : Gbagbo reconduit à la tête du Ppa-CI.

La scène politique ivoirienne offre, une fois de plus, le spectacle troublant de ses propres paradoxes. Réuni en comité central ordinaire le 24 janvier 2026 à Abidjan, le Parti des Peuples Africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a officiellement demandé à Laurent Gbagbo de demeurer à la tête du parti. Une requête immédiatement acceptée par l'ancien président, au nom de la "nécessité politique", malgré ses engagements publics antérieurs annonçant son retrait définitif de la vie politique.

Ce choix, loin d'être anodin, ravive un débat profond sur la parole politique, la crédibilité des engagements et la capacité des partis d'opposition à préparer l'avenir au-delà des figures historiques.

En octobre 2025, Laurent Gbagbo se voulait pourtant catégorique. Face au journaliste Alain Foka, l'ancien chef de l'État déclarait sans détour : « Après les législatives, je vais me retirer. Je n'occuperai plus aucune fonction ni dans mon parti ni en Côte d'Ivoire. J'ai assez donné». Il précisait alors qu'il n'était pas candidat à la prochaine présidentielle et qu'il entendait s'interdire toute responsabilité politique, aussi bien au sein du Ppa-CI que dans l'appareil d'État. Une déclaration solennelle, perçue comme l'acte fondateur d'une transition générationnelle au sein de la gauche ivoirienne.

Mais à peine quelques mois plus tard, le discours change. Déjà en novembre 2025, Nady Bamba, épouse de Laurent Gbagbo, annonçait la couleur : « Gbagbo ne partira pas. Il est encore là». Une affirmation qui prend aujourd'hui tout son sens, au regard de la décision du comité central.

À 81 ans, acquitté en 2021 par la Cour pénale internationale (Cpi), Laurent Gbagbo demeure incontestablement une figure centrale du combat politique ivoirien. Son influence, son aura militante et son rôle historique restent intacts auprès d'une base fidèle. Mais cette reconduction à la tête du Ppa-CI pose une question essentielle : celle de la cohérence entre la parole donnée et l'action politique.

Dans le même élan, le comité central du Ppa-CI a dénoncé avec vigueur ce qu'il qualifie de "gestion familiale du pouvoir d'État", réaffirmant son opposition à toute tentative de quatrième mandat présidentiel. Une posture offensive qui contraste cependant avec les propres difficultés du parti à organiser son renouvellement interne et à préparer l'après-Gbagbo.

Entre nécessité stratégique et dépendance politique, le Ppa-CI semble aujourd'hui pris dans une contradiction majeure : dénoncer la confiscation du pouvoir tout en peinant à se détacher de son leader historique. Le maintien de Laurent Gbagbo à la tête du parti apparaît ainsi moins comme un choix de confort que comme l'aveu d'une transition inachevée. Reste à savoir si cette décision renforcera durablement l'opposition ivoirienne ou si elle prolongera, une fois encore, le cycle des promesses de retrait sans lendemain.