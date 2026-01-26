Ethiopie: La Banque centrale d'Éthiopie harmonise les prix à l'importation avec les barèmes douaniers

25 Janvier 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — La Banque nationale d'Éthiopie (BNE) a annoncé une nouvelle mesure obligeant les banques à utiliser les prix indicatifs fixés par la Commission des douanes éthiopiennes pour certains produits importés.

Selon le communiqué de la banque centrale, cette décision vise à renforcer la cohérence, la transparence et la fiabilité des données utilisées dans les opérations de change liées aux importations.

La Banque a précisé que cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la Directive consolidée sur les changes n° FXD/0V2024, entrée en vigueur en juillet 2024, qui a marqué la transition du régime de change éthiopien vers un système fondé sur les mécanismes du marché.

Dans le cadre de cette réforme, les banques ont obtenu l'autorisation de fixer librement, en concertation avec leurs clients, les taux d'achat et de vente des devises, tandis que l'ancien système de prix planchers pour les importations a été supprimé.

La banque centrale a souligné que cette initiative vise à harmoniser les références tarifaires entre les institutions concernées, à améliorer la qualité des données de la balance des paiements et à préserver l'intégrité du marché des changes.

La Banque a enfin assuré qu'elle continuera de surveiller de près la mise en oeuvre de cette mesure et qu'elle prendra, si nécessaire, les dispositions appropriées afin de garantir le bon fonctionnement du marché des changes dans le cadre du programme de réformes économiques en cours.

