Ethiopie: L'accès souverain du pays à la mer est un enjeu stratégique pour l'intérêt national et la cohésion du pays, estiment des spécialistes

Addis-Abeba — Des universitaires et chercheurs soutiennent que l'obtention d'un accès direct à la mer constitue une condition fondamentale pour la protection des intérêts nationaux de l'Éthiopie et le renforcement de son unité nationale.

Ils considèrent cette démarche comme solidement fondée sur des bases juridiques, historiques, géographiques et économiques, et estiment que la revendication éthiopienne en matière de souveraineté maritime est à la fois logique et légitime.

Selon les experts interrogés par l'ENA, les efforts diplomatiques récents visant à rétablir cet accès représentent une avancée significative sur la scène internationale, corrigeant une situation héritée d'événements historiques survenus il y a trois décennies.

Les spécialistes rappellent que le passage de l'Éthiopie au statut de pays enclavé résulte de circonstances historiques complexes, perçues comme une injustice historique et une source durable de frustration pour la population.

Ils soulignent que le rétablissement de l'accès à la mer dépasse largement les considérations logistiques ou commerciales, constituant un élément clé de la souveraineté nationale et un levier essentiel pour la prospérité à long terme du pays.

Le professeur Ahmed Zekaria, expert en histoire et en culture, a affirmé que l'histoire, l'identité et la civilisation éthiopiennes sont intimement liées à un accès légitime à la mer Rouge.

Selon lui, la revendication actuelle de l'Éthiopie en faveur d'un port maritime relève d'une nécessité existentielle rationnelle, fondée sur des arguments naturels, juridiques, géographiques et historiques.

Il a estimé qu'un règlement durable de cette question est indispensable pour garantir un développement équilibré, un partage équitable des bénéfices ainsi qu'une paix et une sécurité durables aux niveaux régional et continental.

Faisant référence à la victoire d'Adoua, le professeur a rappelé que cet événement historique demeure un symbole fort de l'unité et de la solidarité du peuple éthiopien dans la défense de sa souveraineté et de ses intérêts fondamentaux.

Il a également insisté sur l'importance d'une compréhension commune et de la construction d'un récit national unifié afin de guider l'Éthiopie vers un avenir plus prometteur et de préserver ses intérêts stratégiques.

Enfin, il a souligné que la reconquête de l'accès à la mer exige un sens élevé de responsabilité collective et l'engagement de l'ensemble des citoyens.

« Il ne s'agit pas uniquement d'une question nationale, mais d'une initiative stratégique essentielle au développement et au bien-être des générations futures », a-t-il déclaré, ajoutant que cette préoccupation est partagée par l'ensemble des Éthiopiens.

De son côté, Gashaw Ayferam, chercheur en affaires africaines à l'Institut des affaires étrangères, a également mis en avant le lien historique profond entre la civilisation éthiopienne et la possession de ports maritimes.

Il a rappelé que, depuis l'époque des royaumes aksoumites, la mer Rouge faisait partie intégrante des frontières naturelles et du territoire éthiopien.

Selon lui, la perte de cet accès maritime il y a trente ans résulte d'actions menées par des adversaires historiques et par certaines forces internes n'ayant pas pleinement mesuré l'intérêt national du pays.

Gashaw Ayferam a conclu que la revendication de l'Éthiopie pour un accès à la mer est pleinement justifiée, car elle s'appuie sur des droits juridiques établis, une continuité historique, une réalité géographique incontestable, une intégrité nationale et une répartition équitable des avantages économiques.