Cote d'Ivoire: CMK FM 105.6 - « La Voix de la Solate par Excellence » désormais sur les ondes nationales

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire vient d'accueillir une nouvelle voix sur la bande FM, porteuse de spiritualité, de dévotion et de rassemblement. La radio CMK FM 105.6, désormais accessible sur les fréquences nationales, s'impose comme un nouvel espace d'expression religieuse dédié à la promotion de la solate sur le Prophète Muhammad (paix et salut sur lui).

Cette initiative est portée par Cheick Malick Konaté Khadim Rassoul, serviteur du Prophète Muhammad, imam éminent et guide spirituel du GRISE (Groupe de Réflexion Islamique Spirituelle et Ésotérique). Figure emblématique de la communauté musulmane ivoirienne, particulièrement respectée au sein de la confrérie tijanite, il inscrit une fois de plus son action dans une dynamique de transmission spirituelle et d'élévation des consciences.

L'annonce officielle du lancement de CMK FM a été faite le vendredi 23 janvier 2026, à l'occasion de la Hadra du Giga Maoulid de Côte d'Ivoire, tenue à la Zawya centrale Khadim Rassoul. Un cadre hautement symbolique, marqué par le recueillement, les invocations et l'amour du Prophète, qui a conféré à l'événement une dimension spirituelle profonde.

Alors qu'il s'apprête à organiser, pour la toute première fois sous cette envergure, la 18e édition du Giga Maoulid de Côte d'Ivoire, Cheick Malick Konaté confirme son engagement au service de la Oumma. Cette grande commémoration de la naissance du Prophète Muhammad se tiendra le dimanche 25 janvier 2026, de 7 heures à 13 heures, au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, communément appelé le Félicia.

Fervent promoteur de la solate sur le Bien-aimé Messager d'Allah, l'imam a donné à sa radio un slogan à la fois simple et évocateur : « La Voix de la Solate par Excellence ». Une ligne éditoriale qui reflète la vocation de CMK FM : diffuser des enseignements, des invocations, des messages de paix et de fraternité, tout en renforçant le lien spirituel entre les fidèles et le Prophète de l'islam.

Avec CMK FM 105.6, la spiritualité musulmane ivoirienne se dote ainsi d'un nouvel outil de rayonnement national, au service de la foi, de l'unité et de la transmission des valeurs islamiques.