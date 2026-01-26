L'équipe de football du Sénégal a battu le Maroc, pays organisateur, lors d'une finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée ce week-end et qui a donné lieu à des célébrations dans les rues de Dakar et d'autres villes.

Le match a été marqué par un but refusé, un penalty manqué, une protestation qui a interrompu le jeu et une victoire tardive qui a scellé la victoire des Lions de la Téranga. Des centaines de milliers de supporters ont envahi les espaces publics alors que le pays vivait l'un de ses plus grands moments sportifs depuis des années.

Ces célébrations interviennent alors que le Sénégal est confronté à des difficultés économiques. Depuis son entrée en fonction, le président Bassirou Diomaye Faye a augmenté les impôts, réduit les dépenses et revu à la baisse les plans de création d'emplois après avoir découvert que le gouvernement précédent avait omis de divulguer des milliards de dollars de dettes.

La pression de l'opinion publique s'est accrue. Les enseignants se sont mis en grève pour des raisons salariales et les étudiants ont protesté contre des retards dans le versement de leurs allocations. Le coût de la vie reste élevé et la marge de manoeuvre budgétaire est limitée.

Une équipe du Fonds monétaire international est attendue au Sénégal cette semaine pour des discussions qui pourraient déterminer les prochaines étapes pour le pays. Le gouvernement cherche un nouveau financement pour éviter une crise de la dette, et le ministre des finances Cheikh Diba a déclaré qu'un accord pourrait être conclu bientôt, bien que le calendrier de tout décaissement soit incertain.

Le Premier ministre Ousmane Sonko a exclu toute restructuration de la dette. Cette position sera mise à l'épreuve en mars, lorsqu'environ 1,3 milliard de dollars de paiements d'intérêts arriveront à échéance.

Le président Faye a déclaré un jour férié pour marquer la victoire en football, offrant ainsi un rare moment de soulagement national.

Points clés à retenir

La victoire au football a offert un bref répit dans une période politique et économique tendue. La situation budgétaire du Sénégal reste fragile, avec une marge de manoeuvre limitée pour absorber les chocs alors que les coûts du service de la dette augmentent. La visite du FMI est un moment clé. Tout accord est susceptible d'impliquer des contrôles plus stricts sur les dépenses et des mesures de recettes qui peuvent accroître la pression à court terme sur les ménages. Le refus d'envisager une restructuration réduit les options politiques si le financement est retardé. Le sentiment public est mitigé.

La fierté nationale liée au succès de l'équipe contraste avec la frustration concernant les salaires, les paiements et les perspectives d'emploi. Le jour férié peut remonter le moral des troupes, mais il ne change rien au problème sous-jacent du rétablissement de la confiance dans les finances de l'État. Les semaines à venir montreront si le Sénégal peut obtenir un soutien extérieur sans procéder à des coupes plus importantes ou sans modifier sa position vis-à-vis de la dette. D'ici là, le triomphe du football rappelle l'unité en période d'incertitude économique.