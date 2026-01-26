Sénégal: Sécurité - Vaste opération conjointe Police-Gendarmerie à Mbacké

Une importante opération de sécurisation a été menée dans le département de Mbacké dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 janvier 2026. L'initiative, conduite conjointement par la Police nationale et la Gendarmerie, a été personnellement supervisée par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Déployée sur plusieurs axes stratégiques, l'opération a mobilisé plusieurs centaines de policiers et de gendarmes, note le ministère sur Facebook. Elle s'est déroulée en présence des autorités administratives, du commandant de la Gendarmerie territoriale, du directeur adjoint de la Sécurité publique ainsi que des différents commandants d'unités de la région de Diourbel.

Le ministre s'est rendu successivement à l'intersection de la station Guédé Oil (ex-Elton), au rond-point Héliport, au rond-point Khaira et à l'intersection Touba Fall, afin de s'enquérir du déroulement des opérations sur le terrain. Outre les check-points mis en place, des patrouilles motorisées et pédestres ont été déployées et maintenues jusqu'à l'aube.

À l'issue de la visite, le ministre de l'Intérieur a insisté sur la nécessité d'une vigilance accrue, notamment lors des contrôles nocturnes de véhicules. Il a félicité et encouragé l'ensemble des forces engagées, tout en soulignant la portée symbolique et dissuasive de ce type d'actions.