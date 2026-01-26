Congo-Brazzaville: Littérature - Effervescence autour de la présentation du livre 'Reconstruction du Nilo-Atlantique', du Pr Théophile Obenga, à Paris

A la librairie Présence Africaine, à Paris cinquième arrondissement, la présentation de l'ouvrage "Rencontre du Nilo-Atlantique", en présence de l'auteur le Pr Théophile Obenga et de l'ambassadeur Rodolphe Adada accompagné du ministre conseiller Armand Rémy Balloud-Tabawé, a attiré plusieurs centaines de personnes

Dès 16 h, l'espace dédicace de la librairie Présence Africaine affichait complet. Le flot de lecteurs venant au fil de l'eau a dû patienter en se rangeant tout le long du trottoir à partir du 25 bis de la rue des Écoles. Par la suite, afin de permettre de tenir cette rencontre littéraire dans des conditions de jauge de participation acceptable, les organisateurs ont convié l'assistance dans une salle attenante d'un restaurant du voisinage.

À la descente de voiture, sous les acclamations du public, le Pr Théophile Obenga habillé dans une tenue d'apparat, s'est rendu dans la salle dédiée pour sa rencontre-dédicace, n'ayant pas pu contenir tous les participants.

Selon plusieurs participants, de tous genres confondus, allant des écrivains-chercheurs tels que, le Dr Frédéric Okassa, Thibeaud Obou, Herman Okemba M'Otsangou ; des journalistes Yvan Amar, Vanessa Nguema, Pascal Obel, Christian-Martial Poos, Yhan Akomo, Fredy Mizelet, Rudy Malonga; ou des intellectuels, universitaires, historiens, africains et afro descendants anonymes, leurs motivations premières, étaient de venir à la rencontre du "Dernier Pharaon" qui célèbrera ses 90 ans le 2 février Prochain.

Et, à l'heure où il publie "Reconstruction du Nilo-Atlantique" aux Éditions Présence Africaine, ils perçoivent cette étape de vie de l'auteur comme un hommage vivant à lui rendre à travers une oeuvre intellectuelle exceptionnelle. Pour eux, c'est une figure majeure du savoir africain, demeurant à la fois une fierté continentale et une véritable bibliothèque africaine, dont la mémoire, la rigueur et la vision continuent d'éclairer les chemins de la connaissance.

Depuis sa première publication en 1974 aux Éditions Présence Africaine, 52 ans après, le Pr Théophile Obenga renoue avec ces éditions. Dans ce dernier livre majeur, il propose une vaste entreprise de reconstruction linguistique, remarquable par son ambition conceptuelle, la richesse de sa documentation, la rigueur de son analyse critique et l'harmonie de sa démonstration.

Fidèle à son exigence scientifique, Mwene Nzalé prend ses distances avec certains errements de la linguistique africaine antérieure, notamment la création de familles linguistiques jamais véritablement reconstruites, telles que le chamito-sémitique ou l'afro-asiatique. Pour lui, la véritable clé de la linguistique historique réside dans la méthode comparative, a-t-il rappelé à l'assistance, tout en se prêtant à la fin, à une longue séquence de dédicace.